Η οικονομία δείχνει τον χρόνο των (πρόωρων;) εκλογών

Υπάρχουν στιγμές που οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται από δηλώσεις, διαρροές ή κομματικές κινήσεις. Προαναγγέλλονται από τους οικονομικούς δείκτες. Από το πότε αντέχει η ανάπτυξη, πότε αρχίζει να κουράζεται η κατανάλωση, πότε υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παροχές και πότε η ακρίβεια μετατρέπεται από οικονομικό πρόβλημα σε πολιτική απειλή.

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Στην Ελλάδα του 2026 βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Η οικονομία δεν δείχνει κατάρρευση. Δείχνει όμως ότι το παράθυρο άνεσης στενεύει. Και όταν το παράθυρο άνεσης στενεύει, οι κυβερνήσεις δεν μετρούν μόνο μήνες. Μετρούν πολιτικό κόστος.

Η μεγάλη εικόνα είναι αντιφατική. Από τη μία πλευρά, η χώρα εξακολουθεί να έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρότερη δημοσιονομική εικόνα από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες και ανεργία που κινείται χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη, η καθημερινότητα πιέζεται από τιμές, ενοίκια, μεταφορές, ενέργεια, εστίαση και υπηρεσίες. Εκεί κρίνεται η κάλπη. Όχι στο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά στο σούπερ μάρκετ, στο ενοίκιο, στο ρεύμα, στη βενζίνη και στον λογαριασμό της οικογένειας.

Η ανάπτυξη κρατά αλλά δεν επιταχύνει

Τα στοιχεία του α’ τριμήνου του 2026 δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται θετικά, αλλά χωρίς την ορμή που θα επέτρεπε πολιτική χαλάρωση. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση και μόλις κατά 0,2% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2025, σε εποχικά διορθωμένους όρους. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία δεν σταματά, αλλά δεν τρέχει κιόλας. Η διαφορά είναι κρίσιμη. Μια οικονομία που μεγαλώνει με 2% δίνει στην κυβέρνηση αφήγημα σταθερότητας. Μια οικονομία που τριμηνιαία κινείται σχεδόν επίπεδα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για θριαμβολογίες.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται στη σύνθεση της ανάπτυξης. Η τελική κατανάλωση αυξήθηκε 1,0% σε ετήσια βάση, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 12,1%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 2,4% και οι εισαγωγές 0,5%. Με απλά λόγια, οι επενδύσεις εξακολουθούν να λειτουργούν ως κεντρικός μοχλός, ενώ η κατανάλωση κρατά αλλά δεν εκτοξεύεται. Αυτό είναι πολιτικά σημαντικό, διότι δείχνει μια οικονομία που στηρίζεται σε έργα, ευρωπαϊκούς πόρους, επενδυτικές ροές και όχι σε μια πραγματικά άνετη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η Κομισιόν περιγράφει ακόμη πιο καθαρά τη μελλοντική τροχιά. Προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 και σε 1,6% το 2027. Δηλαδή το 2027, το έτος των κανονικών εκλογών, η οικονομία αναμένεται να έχει λιγότερη ταχύτητα από σήμερα. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει κρίση. Σημαίνει όμως ότι ο χρόνος δεν δουλεύει απαραίτητα υπέρ της κυβέρνησης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δύναμη αλλά και ρολόι αντίστροφης μέτρησης

Ένα από τα βασικά στηρίγματα της ελληνικής οικονομίας είναι η απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι επενδύσεις το 2026 θα παραμείνουν ισχυρές, υποστηριζόμενες από τις εισροές του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα όμως προειδοποιεί ότι το 2027 η ανάπτυξη θα υποχωρήσει καθώς η εφαρμογή του RRF θα ολοκληρώνεται σταδιακά. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να δούμε ψυχρά. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνιμος μηχανισμός ανάπτυξης. Είναι έκτακτη ώθηση με ημερομηνία λήξης.

Άρα, για μια κυβέρνηση που σκέφτεται πολιτικά, το ερώτημα είναι απλό: πηγαίνουμε σε εκλογές όσο η οικονομία ακόμη δείχνει ότι τροφοδοτείται από επενδύσεις και ευρωπαϊκούς πόρους ή περιμένουμε μέχρι το σημείο που η επενδυτική ώθηση αρχίζει να ξεφουσκώνει; Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της συζήτησης για πρόωρες ή έστω νωρίτερες εκλογές.

Δεν είναι ανάγκη να μιλάμε για αιφνιδιασμό με την κλασική έννοια. Μιλάμε για επιλογή πολιτικού timing. Η οικονομία, όταν είναι ακόμη σχετικά ισχυρή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα. Όταν αρχίσει να επιβραδύνεται, μετατρέπεται σε ερώτημα. Και οι εκλογές δεν κερδίζονται εύκολα όταν ο βασικός δείκτης της κυβέρνησης περνά από το «κοιτάξτε τι πετύχαμε» στο «μην ανησυχείτε, θα βελτιωθεί».

Η ακρίβεια είναι το πραγματικό πρόβλημα

Το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι η ανάπτυξη. Είναι η ακρίβεια. Και εδώ τα στοιχεία είναι βαριά. Τον Ιανουάριο του 2026 ο πληθωρισμός ήταν 2,5%, με τις πιέσεις να φαίνονται ήδη σε τρόφιμα, στέγαση, εστίαση και επιμέρους βασικά αγαθά. Τον Μάιο του 2026 όμως ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 5,2% σε ετήσια βάση, ενώ τον Μάιο του 2025 η αντίστοιχη αύξηση ήταν 2,5%. Δηλαδή μέσα σε έναν χρόνο η πληθωριστική πίεση δεν υποχώρησε πολιτικά· αντιθέτως, επέστρεψε ως αίσθηση ασφυξίας.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η σύνθεση του πληθωρισμού. Τον Μάιο του 2026 η στέγαση, το νερό, ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο και τα καύσιμα στέγασης αυξήθηκαν 11,6%. Οι μεταφορές αυξήθηκαν 11,5%. Τα εστιατόρια και τα καταλύματα 8,5%. Τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 3,5%. Αυτές δεν είναι αφηρημένες κατηγορίες. Είναι το μηνιαίο κόστος ζωής. Είναι ο λογαριασμός που βλέπει ο ψηφοφόρος πριν ακούσει οποιαδήποτε κυβερνητική εξήγηση.

Εδώ βρίσκεται και η πολιτική παγίδα. Μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι η χώρα έχει ανάπτυξη, επενδύσεις και δημοσιονομική σταθερότητα. Όταν όμως η στέγαση ανεβαίνει διψήφια, οι μεταφορές ανεβαίνουν διψήφια και η εστίαση γίνεται πολυτέλεια για μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης, η ανάπτυξη αρχίζει να μοιάζει σε πολλούς σαν κάτι που αφορά «άλλους». Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο κοινωνικό σημείο: όταν οι δείκτες ευημερούν, αλλά ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι ευημερεί μαζί τους.

Το κράτος έχει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι απεριόριστο χρόνο

Η δημοσιονομική εικόνα προσφέρει στην κυβέρνηση ένα σημαντικό όπλο. Στο τετράμηνο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση εμφάνισε πλεόνασμα 5,185 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,298 δισ. ευρώ. Ακόμη και μετά τις προσαρμογές για χρονικές διαφοροποιήσεις πληρωμών και εισπράξεων, η υπεραπόδοση έναντι του στόχου υπολογίζεται σε 368 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για πολιτικές παρεμβάσεις. Μειώσεις φόρων, έκτακτες ενισχύσεις, παρεμβάσεις στη στέγη, στήριξη ευάλωτων ομάδων, μέτρα για την ενέργεια ή τη μετακίνηση μπορούν να μπουν στο τραπέζι. Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοια μέτρα συνήθως συνδέονται με τη ΔΕΘ, με προϋπολογισμούς και με την προεκλογική αρχιτεκτονική κάθε κυβέρνησης.

Όμως εδώ χρειάζεται προσοχή. Δημοσιονομικός χώρος δεν σημαίνει πολιτική παντοδυναμία. Αν οι παροχές δοθούν πολύ νωρίς, μπορεί να καούν πριν φτάσει η κάλπη. Αν δοθούν πολύ αργά, μπορεί να μοιάζουν με προεκλογική απελπισία. Αν είναι μικρές, δεν αλλάζουν το κλίμα. Αν είναι μεγάλες, ανοίγουν ζήτημα αξιοπιστίας. Η κυβέρνηση πρέπει να πετύχει την πιο δύσκολη ισορροπία: να δείξει ότι στηρίζει χωρίς να παραδεχθεί ότι το πρόβλημα έχει ξεφύγει.

Το φθινόπωρο του 2026 ως πρώτο σοβαρό παράθυρο

Με τα σημερινά δεδομένα, το φθινόπωρο του 2026 είναι το πρώτο πραγματικό παράθυρο εκλογικού σχεδιασμού. Έρχεται μετά τη θερινή τουριστική περίοδο, μετά τη ΔΕΘ, σε χρόνο που η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάσει πακέτο μέτρων και πριν μπει η οικονομία βαθύτερα στη ζώνη επιβράδυνσης του 2027.

Αυτό το σενάριο έχει πολιτική λογική. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάει σε εκλογές λέγοντας ότι η χώρα έχει ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επενδύσεις, μειούμενη ανεργία, δημοσιονομικά πλεονάσματα και μέτρα στήριξης. Θα επιχειρούσε να μετατρέψει το ερώτημα της κάλπης σε δίλημμα σταθερότητας: ποιος μπορεί να κρατήσει την οικονομία όρθια μέσα σε διεθνή αβεβαιότητα;

Το πρόβλημα είναι ότι η ακρίβεια μπορεί να χαλάσει αυτό το αφήγημα. Αν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2026 η κοινωνία εξακολουθεί να βλέπει επίμονα υψηλές τιμές, τότε κάθε προεκλογικό πακέτο κινδυνεύει να θεωρηθεί ανεπαρκές. Η κάλπη του φθινοπώρου έχει νόημα μόνο αν η κυβέρνηση πιστέψει ότι το οικονομικό αφήγημα παραμένει ισχυρότερο από τη δυσαρέσκεια.

Η άνοιξη του 2027 ως πιο θεσμικό αλλά πιο ριψοκίνδυνο σενάριο

Το δεύτερο πιθανό παράθυρο είναι η άνοιξη του 2027. Αυτό θα επέτρεπε περισσότερο χρόνο για εφαρμογή μέτρων, καλύτερη προετοιμασία, ενδεχομένως μια αποκλιμάκωση τιμών και μια πιο ώριμη προεκλογική αφήγηση. Θεσμικά, οι εκλογές πρέπει να γίνουν εντός του πλαισίου της τετραετούς θητείας, καθώς το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχόμενα έτη και, μετά τη λήξη της βουλευτικής περιόδου, οι εκλογές προκηρύσσονται εντός τριάντα ημερών.

Όμως η άνοιξη του 2027 δεν είναι χωρίς κόστος. Μέχρι τότε η οικονομία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, θα έχει μπει σε χαμηλότερη ταχύτητα. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 1,6% το 2027, από 1,8% το 2026, ενώ η ώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα περιορίζεται. Η κυβέρνηση θα έχει περισσότερο χρόνο, αλλά και περισσότερη φθορά.

Και η φθορά, όταν αποκτά κοινωνική βάση, δεν μαζεύεται εύκολα. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι τα Τέμπη, τα σκάνδαλα, η αίσθηση θεσμικής κόπωσης, η πίεση της στέγης, το μεταναστευτικό, η δημόσια ασφάλεια, η αίσθηση ότι «κάποιοι πάνε καλά, αλλά όχι εμείς». Όλα αυτά δεν αποτυπώνονται πλήρως στο ΑΕΠ, αλλά αποτυπώνονται στην κάλπη.

Ο πολιτικός κατακερματισμός αλλάζει τον υπολογισμό

Η οικονομία δεν λειτουργεί σε κενό αέρος. Λειτουργεί μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που γίνεται πιο σύνθετο. Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα, η φθορά της κυβέρνησης, η διάσπαση της αντιπολίτευσης και η είσοδος νέων σχημάτων δημιουργούν ένα πεδίο πιο δύσκολο για πρόβλεψη. Το Reuters μετέδωσε ότι δημοσκόπηση έδειξε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 26,1%, πολύ χαμηλότερα από το αποτέλεσμα του 2023, ενώ το νέο κόμμα Τσίπρα εμφανίστηκε δεύτερο με 12,8%, μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καρυστιανού.

Αυτό σημαίνει ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα έρθει πρώτος. Είναι αν μπορεί να σχηματιστεί σταθερή κυβέρνηση. Το διεθνές ενδιαφέρον για την Ελλάδα δεν αφορά πλέον μόνο την ανάπτυξη και το χρέος, αλλά και το κατά πόσο η χώρα θα παραμείνει πολιτικά σταθερή. Δεν είναι λεπτομέρεια ότι σε αναφορά του -, όπως μεταδόθηκε, επισημαίνεται ότι τα νέα κόμματα περιπλέκουν το πολιτικό τοπίο και κάνουν δυσκολότερη την εξίσωση της αυτοδυναμίας και της κυβερνητικής σταθερότητας.

Άρα η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα διπλό ρίσκο. Αν πάει νωρίς, μπορεί να κατηγορηθεί για τακτικισμό. Αν πάει αργά, μπορεί να βρει μπροστά της μια πιο φθαρμένη οικονομική καθημερινότητα και μια πιο πολυδιασπασμένη πολιτική σκηνή. Το δεύτερο ίσως είναι πιο επικίνδυνο.

Το πραγματικό δίλημμα της κυβέρνησης

Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι αν η οικονομία είναι καλή ή κακή. Είναι αν η οικονομία είναι ακόμη αρκετά καλή ώστε να λειτουργήσει ως προεκλογικό πλεονέκτημα. Σήμερα, η απάντηση είναι: ναι, αλλά με αστερίσκους.

Ναι, γιατί η ανάπτυξη παραμένει θετική. Ναι, γιατί η ανεργία κινείται χαμηλότερα από το παρελθόν. Ναι, γιατί υπάρχουν πλεονάσματα και δυνατότητα μέτρων. Ναι, γιατί το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να μειώνεται. Η Κομισιόν εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα κινηθεί από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 140,7% το 2026 και 134,4% το 2027.

Αλλά υπάρχουν και οι αστερίσκοι. Η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Η ακρίβεια επιμένει. Η στέγη πονάει. Η ενέργεια παραμένει αστάθμητος παράγοντας. Η μεσαία τάξη δεν αισθάνεται πάντα ότι συμμετέχει στο «success story». Η αντιπολίτευση μπορεί να είναι κατακερματισμένη, αλλά ο κατακερματισμός δεν ευνοεί πάντα τον πρώτο. Μπορεί να κάνει και τη διακυβέρνηση δυσκολότερη.

Το συμπέρασμα

Η οικονομία δείχνει ότι οι εκλογές δεν συμφέρει να πάνε πολύ μακριά. Δεν λέμε ότι υπάρχει βεβαιότητα για πρόωρη κάλπη. Λέμε ότι ο οικονομικός κύκλος δείχνει πως το ιδανικό πολιτικό timing προηγείται της πλήρους εξάντλησης της τετραετίας.

Το φθινόπωρο του 2026 είναι το πιο επιθετικό σενάριο: κάλπη με ακόμη θετική ανάπτυξη, διαθέσιμο δημοσιονομικό αφήγημα και δυνατότητα πακέτου μέτρων μετά τη ΔΕΘ. Η άνοιξη του 2027 είναι το πιο θεσμικό και πιο προσεκτικό σενάριο: περισσότερος χρόνος, αλλά και μεγαλύτερος κίνδυνος φθοράς. Το καλοκαίρι του 2027 είναι το τυπικό όριο, αλλά πολιτικά μοιάζει περισσότερο με λύση ανάγκης παρά με ιδανική επιλογή.

Με απλά λόγια, η οικονομία δεν φωνάζει «εκλογές αύριο». Φωνάζει όμως κάτι πιο σοβαρό: όσο περνά ο χρόνος, το αφήγημα της σταθερότητας θα πρέπει να παλεύει όλο και περισσότερο με την πραγματικότητα της ακρίβειας.

Και στην κάλπη, τελικά, δεν ψηφίζει το ΑΕΠ. Ψηφίζει το νοικοκυριό.

Ι.Α.Φ