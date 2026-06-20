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    Η-Τουρκία-αυξάνει-15%-τα-τέλη-διέλευσης-πλοίων-στο-Βόσπορο
    Η Τουρκία αυξάνει 15% τα τέλη διέλευσης πλοίων στο Βόσπορο

    Η Τουρκία αυξάνει 15% τα τέλη διέλευσης πλοίων στο Βόσπορο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Πιο συγκεκριμένα, το τέλος διέλευσης για πλοία που δεν προσεγγίζουν σε τουρκικό λιμάνι αυξάνονται από 5,83 δολάρια στα 6,7 δολάρια ανά καθαρό τόνο.

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    Στην αύξηση των τελών διέλευσης για τα διεθνή πλοία που διέρχονται από τα τουρκικά στενά προχωρά από την 1η Ιουλίου η Τουρκία με στόχο την ενίσχυση των κρατικών εσόδων, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού μεταφορών και υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου που μεταδίδει το πρακτορείο Xinhua.

    Πιο συγκεκριμένα, το τέλος διέλευσης για πλοία που δεν προσεγγίζουν σε τουρκικό λιμάνι αυξάνονται από 5,83 δολάρια στα 6,7 δολάρια ανά καθαρό τόνο.

    Τα ετήσια έσοδα από τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων αναμένεται να φτάσουν τα 254 εκατ. δολάρια για την περίοδο Ιουλίου 2025-Ιουνίου 2026, εκτιμά το υπουργείο.

    Ο Ουράλογλου σημείωσε ότι τα έσοδα έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο έπειτα από διαδοχικές αναπροσαρμογές των τελών, από 38 εκατ. δολάρια την περίοδο 2021-2022 σε 223 εκατ. δολάρια την περίοδο 2024-2025.

    Σημειώνεται ότι το τέλος διέλευσης είχε παραμείνει αμετάβλητο στα 0,80 δολάρια ανά καθαρό τόνο από το 1983 έως την πρώτη αναθεώρησή του το 2022, οπότε και καθιερώθηκαν ετήσιες αυξήσεις.

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