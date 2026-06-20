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    Sunday, June 21

    Με αναφορές για το drone στη Λευκάδα η συνάντηση Μητσοτάκη- Ζελένσκι στις Βρυξέλλες

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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    Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

    Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

    Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

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