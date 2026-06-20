Πιθανή-μια-επιχείρηση-στην-Κούβα-με…-συνταγή-Βενεζουέλας-αποκαλύπτει-ο-Τραμπ,-«αυτά-τα-μέρη-είναι-κοντά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ενδεχόμενη επιχείρηση στην Κούβα να εξελιχθεί με τρόπο παρόμοιο με την ταχεία επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, σε συνέντευξή του στο «The Axios Show», προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων για την αμερικανική στρατηγική στη Λατινική Αμερική.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να προβάλλει στρατιωτική ισχύ σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο, στο πλαίσιο μιας δεύτερης θητείας που χαρακτηρίζεται από πιο επιθετική και άμεση προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική. Όπως είπε, η Κούβα και η Βενεζουέλα βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στις ΗΠΑ, κάτι που – όπως υποστήριξε – διαφοροποιεί τα δεδομένα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως το Ιράν.

Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μαρτ Κάπουτο, αν μια επιχείρηση στην Κούβα θα μπορούσε να θυμίζει τη στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα, απάντησε: «Πιθανότατα. Είναι πιθανό». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «αυτά τα μέρη είναι κοντά», σε αντίθεση με το Ιράν, για το οποίο ανέφερε ότι πρόκειται για «πολύ μακρινή απόσταση», σημειώνοντας ενδεικτικά ότι οι πτήσεις προς την περιοχή διαρκούν πολλές ώρες.

— Axios (@axios) June 19, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι η Βενεζουέλα διαθέτει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχει πετρέλαιο», ενώ για την Κούβα ανέφερε ότι «δεν έχει πετρέλαιο», αλλά «ωραίες παραλίες και ακτογραμμές», επιχειρώντας να σκιαγραφήσει τις διαφορές των δύο χωρών σε επίπεδο στρατηγικής σημασίας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για στρατιωτικά πιο ισχυρή χώρα σε σχέση με τη Βενεζουέλα. Όπως είπε, «με την έννοια των όπλων, είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο ισχυρό», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα είναι μεν «στρατιωτικοποιημένο κράτος», αλλά σε σαφώς διαφορετική κλίμακα.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι στο παρελθόν οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί με ταχύτητα, αναφερόμενος ενδεικτικά σε περιπτώσεις που –όπως είπε– ολοκληρώθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που παρουσίασε, η κυβέρνησή του έχει εξετάσει σενάρια για την Κούβα, ενώ έχει διαμορφώσει σχέδια αντίδρασης σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι όλα παραμένουν «ευέλικτα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο –ο οποίος έχει κουβανική καταγωγή– εμπλέκεται ενεργά στις σχετικές συζητήσεις, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής για την περιοχή.