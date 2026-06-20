Πλεύρης στον ΣΚΑΪ: Τα ποσοστά χορήγησης ασύλου έπεσαν από το 72% στο 40% – Δυο δομές στην Κρήτη

Στις αλλαγές που φέρνει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση, αλλά και στην εικόνα των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

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Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον νέα και αυστηρότερα εργαλεία διαχείρισης του μεταναστευτικού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη εγκριθεί το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και παράλληλα αυστηροποιείται το πλαίσιο των επιστροφών.

Όπως ανέφερε, στον νέο κανονισμό περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα return hubs (κόμβοι επιστροφών), με την Ελλάδα να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Δανία. «Φιλοδοξούμε εντός του 2026 να έχουμε συμφωνία με τρίτη χώρα και εντός του 2027 να λειτουργούν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι δεν στήριξε τον κανονισμό επιστροφών, κάτι που χαρακτήρισε «πολύ μεγάλο λάθος».

Σημαντική μείωση στις χορηγήσεις ασύλου

Ο υπουργός εξήγησε ότι με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οι αφίξεις διαχωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες. «Αν κάποιος έχει προσφυγικό προφίλ, ακολουθεί τη γνωστή διαδικασία εξέτασης του αιτήματός του. Αν δεν έχει προσφυγικό προφίλ, θα κρατείται και μέσα σε 3 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου και να επιστρέψει στη χώρα προέλευσης ή αναχώρησής του», ανέφερε.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι οι αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί ήδη αποτυπώνονται στα ποσοστά χορήγησης ασύλου. Όπως είπε, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου έχει υποχωρήσει από το 72% στο 40%.

«Υπάρχουν πλέον εθνικότητες που δεν δικαιολογούν τη χορήγηση ασύλου όπως γινόταν στο παρελθόν. Οι Σύριοι λάμβαναν άσυλο σε ποσοστά άνω του 90%, όμως σήμερα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένος ο ίδιος κίνδυνος που υπήρχε επί καθεστώτος Άσαντ», ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι για εθνικότητες όπως οι Σουδανοί και οι Αφγανοί εξετάζεται πλέον αν οι ενδιαφερόμενοι έχουν περάσει από ασφαλή τρίτη χώρα. «Αν κάποιος έφυγε από το Σουδάν αλλά βρισκόταν στην Αίγυπτο, η οποία θεωρείται ασφαλής χώρα, τότε θα έπρεπε να παραμείνει εκεί», εξήγησε.

Πάνω από 1.200 ανακλήσεις ασύλου σε 5 μήνες – Μείωση 31% στις ροές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ανακλήσεις καθεστώτων ασύλου. Σύμφωνα με τον υπουργό, μόνο κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 1.255 ανακλήσεις ασύλου, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τα δεδομένα των προηγούμενων ετών.

«Τα προηγούμενα 15 χρόνια είχαν γίνει συνολικά περίπου 800 ανακλήσεις. Μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2026 έχουμε ήδη φτάσει τις 1.255», είπε.

Όσον αφορά τους Σύριους, ανέφερε ότι έχουν γίνει περίπου 500 ανακλήσεις, ενώ περίπου 170 άτομα έχουν ήδη αναχωρήσει ή βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης.

Ως προς τις μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα, αυτές παρουσιάζουν αισθητή κάμψη. Όπως είπε, το 2025 έκλεισε με περίπου 48.000 αφίξεις, καταγράφοντας μείωση 25%, ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η μείωση φτάνει το 31%. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική χαρακτήρισε την εικόνα στο Αιγαίο, όπου οι αφίξεις από τα τουρκικά παράλια εμφανίζονται μειωμένες κατά 70%.

«Στα νησιά του Αιγαίου έφτασαν περίπου 3.100 άτομα κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους», ανέφερε.

«Το πρόβλημα είναι πλέον η Κρήτη»

Ο υπουργός τόνισε ότι το βασικό μέτωπο πίεσης έχει μεταφερθεί πλέον στην Κρήτη, εξαιτίας των αναχωρήσεων από τη Λιβύη.

«Στην Κρήτη καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους πεντέμισι μήνες του έτους», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεργασία με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, το υπουργείο Ναυτιλίας και τη Frontex, η οποία διαθέτει 4 πτητικά μέσα στην περιοχή.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου σκάφη εντοπίζονται κοντά στις λιβυκές ακτές και ανακόπτονται. Όταν όμως μια βάρκα έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση, δεν μπορεί να επιστραφεί εύκολα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι εισέρχονται στη χώρα και έχουν πιθανότητες να λάβουν άσυλο μεταφέρονται στην ενδοχώρα, ενώ για τον λόγο αυτόν κρίνεται αναγκαία η δημιουργία δύο νέων δομών στην Κρήτη.

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της μετανάστευσης, ο υπουργός είπε ότι οι νόμιμοι μετανάστες στη χώρα υπολογίζονται σε περίπου 800.000.

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα παραμένει σε μεγάλο βαθμό χώρα διέλευσης και όχι τελικού προορισμού, καθώς πολλοί από όσους εισέρχονται στη χώρα επιδιώκουν να μετακινηθούν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Η χώρα μας λειτουργούσε διαχρονικά ως transit χώρα. Κατά βάση, όσοι έμπαιναν στην Ελλάδα επιδίωκαν στη συνέχεια να φύγουν προς το εξωτερικό», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

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