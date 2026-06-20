Πόσα-μπορούν-να-κερδίσουν-οι-δανειολήπτες-από-τη-μετατροπή-των-δανείων-step-up

Σημαντικό όφελος για τους κατόχους στεγαστικών δανείων τύπου step-up μπορεί να προκύψει από τη μετατροπή τους σε κλασικά τοκοχρεωλυτικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο.

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Σημαντικό όφελος για τους κατόχους στεγαστικών δανείων τύπου step-up μπορεί να προκύψει από τη μετατροπή τους σε κλασικά τοκοχρεωλυτικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο.

Παρά την αύξηση της μηνιαίας δόσης, η αλλαγή αυτή οδηγεί σε αισθητά χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής, ενώ ταυτόχρονα καταργεί τις μεγάλες τελικές πληρωμές («μπαλόνι») που χαρακτηρίζουν τα συγκεκριμένα δάνεια. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις δύο δανείων, ύψους 100.000 ευρώ και 51.000 ευρώ, όπου το συνολικό όφελος για τους δανειολήπτες φτάνει έως και τις 53.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, για υφιστάμενο δάνειο step up, με κυμαινόμενο επιτόκιο 4,72%, ανεξόφλητο υπόλοιπο 100.000 ευρώ και διάρκεια 242 μήνες, ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει, με τα τρέχοντα δεδομένα, 188.000 ευρώ. Αν μετατρέψει το δάνειο σε τοκοχρεωλυτικής δόσης, με σταθερό επιτόκιο 3%, θα έχει όφελος 53.000 ευρώ ή 28%.

Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί από 340 ευρώ σε 557 ευρώ, με τη διάρκεια να παραμένει σταθερή. Η αύξηση των 217 ευρώ τον μήνα (63,8%) είναι μεν υψηλή, αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί ότι το τρέχον πρόγραμμα προβλέπει σε βάθος χρόνου τελική μηνιαία δόση 615 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη αποπληρωμή κεφαλαίου συσσωρεύει μια πληρωμή «μπαλόνι» στο τέλος του συγκεκριμένου δανείου, ύψους 74.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, η αύξηση της μηνιαίας δόσης σε 557 ευρώ και το «κλείδωμα» σταθερού επιτοκίου 3% μειώνει το συνολικό κόστος αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων σε 135.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης επιθυμεί χαμηλότερη δόση, μπορεί να ζητήσει την επέκταση της διάρκειας του δανείου κατά 60 μήνες δηλαδή να φθάσει τους 302 μήνες και η σταθερή δόση να διαμορφωθεί σε 478 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 3%. Λόγω της μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, το ποσό εξοικονόμησης τόκων μειώνεται σε 43.000 ευρώ και το όφελος περιορίζεται σε 22,8%, με το πληρωτέο ποσό να διαμορφώνεται σε 145.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, σημαντική εξοικονόμηση μπορεί να προκύψει και σε δάνεια χαμηλότερου ανεξόφλητου υπολοίπου. Για υφιστάμενο δάνειο step-up, με κυμαινόμενο επιτόκιο 5,12%, ανεξόφλητο υπόλοιπο 51.000 ευρώ και διάρκεια 274 μήνες, ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει, με τα τρέχοντα δεδομένα, 110.000 ευρώ. Αν μετατρέψει το δάνειο σε τοκοχρεωλυτικής δόσης, με σταθερό επιτόκιο 3%, θα έχει όφελος 38.900 ευρώ ή 35,4%.

Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί από 161 ευρώ σε 260 ευρώ, με τη διάρκεια να παραμένει σταθερή. Η αύξηση των 99 ευρώ τον μήνα (61,5%) είναι μεν υψηλή, αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί ότι το τρέχον πρόγραμμα προβλέπει σε βάθος χρόνου τελική μηνιαία δόση 292 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη αποπληρωμή κεφαλαίου συσσωρεύει μια πληρωμή «μπαλόνι» στο τέλος του συγκεκριμένου δανείου, ύψους 49.500 ευρώ.

Στον αντίποδα, η αύξηση της μηνιαίας δόσης σε 260 ευρώ και το «κλείδωμα» σταθερού επιτοκίου 3% μειώνει το συνολικό κόστος αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων σε 71.200 ευρώ. Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης επιθυμεί χαμηλότερη δόση, μπορεί να ζητήσει την επέκταση της διάρκειας του δανείου κατά 60 μήνες, δηλαδή να φθάσει τους 334 μήνες, και η σταθερή δόση να διαμορφωθεί σε 243 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 3%. Λόγω της μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, το ποσό εξοικονόμησης τόκων μειώνεται σε 36.300 ευρώ και το όφελος περιορίζεται σε 32,9%, με το πληρωτέο ποσό να διαμορφώνεται σε 73.850 ευρώ.