Πόσο-κοστίζουν-βασικά-είδη-διατροφής:-Συγκλίναμε-με-την-ΕΕ-σε-ακρίβεια-τροφίμων,-μεγάλες-αποκλίσεις-ανά-αλυσίδα

Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος τιμών σε κάθε χώρα αλλά και με το «χάσμα» τιμών ανάμεσα σε ελληνικά σούπερ μάρκετ σε βασικά είδη διατροφής. Τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά πωλούνται σε τιμές κατά 5,3% υψηλότερες του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σημαντικά ακριβότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πωλούνται τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η νέα πλατφόρμα posokanei, που τέθηκε σε λειτουργία εδώ και μερικά 24ωρα, καταδεικνύει σημαντικές αποκλίσεις τιμών σε βασικά είδη κατανάλωσης μεταξύ των μεγάλων λιανεμπορικών ομίλων της χώρας, γεγονός που καθιστά την εξίσωση ακόμα πιο δύσκολη για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Eurostat, το γενικό επίπεδο τιμών στη χώρα μας διαμορφώθηκε το 2025 στο 87,4% του μέσου όρου της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι κατά 13% περίπου φθηνότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εικόνα όμως αυτή οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές σε κατηγορίες όπως οι υπηρεσίες ή υγεία και όχι στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.

Επιπλέον, τα εισοδήματα είναι πολύ πιο χαμηλότερα από το κόστος ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας το 2025 παρέμεινε 32% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, με τη χώρα να κατατάσσεται στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ήταν κατά 20% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Με άλλα λόγια, οι Έλληνες καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν για βασικά είδη διατροφής τιμές αντίστοιχες ή και υψηλότερες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διαθέτοντας όμως αισθητά χαμηλότερα εισοδήματα.

Τα στοιχεία

Αναλυτικά, όταν εξετάζει κανείς τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά (και δη τις κατηγορίες ψωμί/δημητριακά, κρέας, ψάρι, γάλα, τυρί, αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα/λαχανικά, πατάτες και άλλα είδη διατροφής, μη αλκοολούχα ποτά), στην περίπτωση δηλαδή ενός καθημερινού καταναλωτικού καλαθιού, η εικόνα αλλάζει αισθητά. Σε αυτή την κατηγορία, η Ελλάδα καταγράφει δείκτη 105,3, όπερ σημαίνει ότι οι τιμές της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι κατά 5,3% υψηλότερες έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εύρημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερες τιμές τροφίμων από την Ισπανία (95,3), την Πολωνία (89,5), την Τσεχία (89,8), τη Ρουμανία (79,8) και τη Βουλγαρία (92,6), την Ολλανδία (99,4), την Κύπρο (100,1), τη Σλοβενία (101), την Ιταλία (101,1) την Πορτογαλία (102), το Βέλγιο (104,5) και τη Γερμανία (102,4).

Μάλιστα βρίσκεται πολύ κοντά σε χώρες με σαφώς υψηλότερα εισοδήματα, όπως η Γαλλία (106,8), η Φινλανδία (107,5), η Αυστρία (109,5) και η Εσθονία (109,8), γεγονός που κάνει την αντίφαση πιο έντονη.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των αλυσίδων

Παράλληλα σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους και οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλα καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας.

Μια πρώτη σύγκριση τιμών σε μια σειρά προϊόντων μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Poso Kanei, επιβεβαιώνει πως παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις στο μέτωπο των τιμών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μακαρόνια Νο6 γνωστής εταιρείας, η τιμή των οποίων κυμαίνεται από 0,65 έως 0,92 ευρώ ανά συσκευασία των 500 γραμμαρίων, παρουσιάζοντας διαφορά που ξεπερνά το 40%. Αντίστοιχα, επώνυμο ελαιόλαδο δύο λίτρων πωλείται από 13,60 έως 15,52 ευρώ, με την απόκλιση να αγγίζει τα 2 ευρώ ανά συσκευασία.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στα γαλακτοκομικά, τα οποία και σύμφωνα με την Eurostat κινούνται κατά 29,9% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Στην πλατφόρμα posokanei στραγγιστό γιαούρτι γνωστής εταιρείας με 5% λιπαρά και συσκευασίας του ενός κιλού, πωλείται από 3,99 ευρώ έως 5,35 ευρώ, διαφορά της τάξης των 1,36 ευρώ, ενώ η τιμή για έξι τεμάχια αυγά ελευθέρας βοσκής ξεκινά από 3,22 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 4,15 ευρώ.

Περίπου στα 1,5 ευρώ κυμαίνεται η διαφορά μεταξύ των αλυσίδων και σε άλλα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Για παράδειγμα δέκα κάψουλες καφέ δημοφιλούς εταιρείας διατίθενται στο ράφι των σούπερ μάρκετ από 2,99 ευρώ έως και 3,47 ευρώ, ενώ 1,5 λίτρο φυσικός χυμός επώνυμος (γεύσης μήλο-πορτοκάλι-καρότο) πωλείται από 3,20 ευρώ έως 4,27 ευρώ.

Πιο σταθερές εμφανίζονται οι τιμές στα γυναικεία είδη υγιεινής, καθώς σερβιέτες γνωστής εταιρείας 14 τεμαχίων πωλούνται προς 2,88-2,89 ευρώ σε πέντε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σε άλλα είδη προσωπικής υγιεινής, όπως το χαρτί υγείας, η διαφορά ξεπερνά τα 1,5 ευρώ. Για παράδειγμα brand γνωστής εταιρείας, 3 φύλλων, 8 τεμαχίων, πωλείται από 2,95 ευρώ έως και 4,68 ευρώ.