Στα-31-του-έγινε-ο-νεότερος-καγκελάριος-της-Αυστρίας,-στα-39-του-συνιδρυτής-startup-αξίας-3-δισ.-δολαρίων

Στα 27 του χρόνια έγινε υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, στα 31 του ο νεότερος καγκελάριος στην ιστορία της χώρας, και σήμερα, στα 39 του, έχει συνιδρύσει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startup κυβερνοασφάλειας στον κόσμο.

Ο λόγος για τον Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος βρίσκεται πόσω από την DREAM, startup εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που δραστηριοποιείται στον κυβερνοχώρο.

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Η εταιρεία του ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συγκέντρωσε 260 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 3 δισ. δολάρια.

Η DREAM

Η startup ιδρύθηκε πριν από τρεισήμισι χρόνια από τον πρώην καγκελάριο και τον Ισραηλινό Σαλέβ Χούλιο.

Σήμερα απασχολεί 350 υπαλλήλους στη Βιέννη, το Αμπού Ντάμπι και το Τελ Αβίβ, με τον αριθμό αυτό να έχει διπλασιαστεί κατά το τελευταίο έτος.

Αντίστοιχα, η πελατειακή βάση της εταιρείας επεκτείνεται ραγδαία σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία και έχει αποφέρει έσοδα περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, προετοιμάζεται να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στο Άμπου Ντάμπι και έχει αποφασίσει να ιδρύσει ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Γερμανία.

Ο Κουρτς είναι πεπεισμένος ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει ριζικά το μέλλον του κυβερνοπολέμου. «Ο επόμενος κυβερνοπόλεμος θα διεξαχθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη εναντίον της Τεχνητής Νοημοσύνης», όπως δήλωσε.

Επομένως, για να βοηθήσουν κυβερνήσεις, στρατούς, υπηρεσίες πληροφοριών, συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κρίσιμες υποδομές να αμυνθούν έναντι των όλο και πιο εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων, οι δύο συνεργάτες επιχείρησαν να συνδυάσουν δύο διαφορετικούς κόσμους, την εμπειρογνωμοσύνη των πρώτης κλάσης χάκερ και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά σχεδιασμένο για την κυβερνοασφάλεια και εκπαιδευμένο από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς. Αυτή η τεχνολογία τροφοδοτεί μια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει και να σταματά κυβερνοεπιθέσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος, προτού αυτές θέσουν σε κίνδυνο κυβερνητικά συστήματα ή κρίσιμες υποδομές.

«Οι περισσότερες από τις επιθέσεις που έχουμε καταφέρει να αποτρέψουμε προέρχονταν από την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα», αποκάλυψε ο Χούλιο.

«Η Ρωσία βασίζεται σε μεγάλης κλίμακας εκστρατείες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), πρόσθεσε. «Η Κίνα αναπτύσσει δυνατότητες επίθεσης με τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Χούλιο έχει δεκαετίες εμπειρίας στον κυβερνοχώρο. Πριν ιδρύσει την DREAM, συνίδρυσε και αργότερα ανέλαβε επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας NSO Group που βρίσκεται πίσω από το αμφιλεγόμενο λογισμικό Pegasus.

Κατά τον ίδιο, το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της DREAM είναι ότι επιτρέπει στις κυβερνήσεις να γίνουν πιο ανεξάρτητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Με πληροφορίες από Business Insider