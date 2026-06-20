Συμφωνία-κυβέρνησης-με-τα-συνδικάτα-στη-Βολιβία,-λήξη-των-μπλόκων-μετά-από-έξι-εβδομάδες-κινητοποιήσεων

Ο Bολιβιανός κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τη σύναψη συμφωνίας με την κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, η οποία με τη σειρά της ανακοίνωσε πως αίρονται τα μέτρα πίεσης, έπειτα από έξι εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων κι αποκλεισμών δρόμων με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του αρχηγού του κράτους.

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«Από αυτή τη στιγμή, τα μέτρα πίεσης αίρονται σε εθνικό επίπεδο», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της COB, της κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων, ο Μάριο Αργόγιο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Ο διάλογος είναι πιο δυνατός κι από την δύναμη την ίδια», είπε από την πλευρά του ο Ροδρίγο Πας. Έκανε λόγο για «αχτίδα ελπίδας για όλους τους Βολιβιανούς».

Η συμφωνία ωστόσο δεν αφορά όλους τους τομείς που κινητοποιούνται. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμιά λεπτομέρεια για το περιεχόμενό της. Μολαταύτα, θεωρείται το πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της κοινωνικής σύγκρουσης που κλιμακώθηκε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής πριν από πενήντα ημέρες.

Στις αρχές Μαΐου, η COB κάλεσε μέλη της σε διαδηλώσεις κι άρχισε να αποκλείει δρόμους.

Οι διαδηλωτές – εργάτες, αγρότες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί…- τόνιζαν πως απορρίπτουν μέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, της χειρότερης που έχει ζήσει η Βολιβία τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, κι απαιτούσαν να αποχωρήσει από την εξουσία. Ο πρόεδρος Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, βάζοντας τέλος σε 20 χρόνια κυβερνήσεων των σοσιαλιστών, υπό τους προέδρους Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025).

Κατήγγειλαν εξάλλου την απουσία αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπισή της.

Τα μπλόκα προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων, φαρμάκων και τροφίμων σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Λα Πας, τη διοικητική πρωτεύουσα του κράτους των Άνδεων.

Παρότι τελευταία οι αποκλεισμοί δρόμων μειώθηκαν, έπειτα από επιχειρήσεις της αστυνομίας με υποστήριξη του στρατού, ορισμένοι κλάδοι συνέχιζαν τις κινητοποιήσεις τους.

Μια συνομοσπονδία αγροτών, η Τουπάκ Κατάρι, από τις ισχυρότερες στα υψίπεδα της Λα Πας, ανέφερε ότι θα συνεχίσει τις τακτικές πίεσης ωσότου η κυβέρνηση ικανοποιήσει τα αιτήματά της, ιδίως την απελευθέρωση ανθρώπων που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις, την επίδειξη σεβασμού προς τις οργανώσεις αυτοχθόνων και τη λήψη μέτρων για τα οικονομικά προβλήματά τους.

Στην κρίση έχασαν τη ζωή τους ως χθες 14 άνθρωποι, σύμφωνα με αριθμούς του συνηγόρου του πολίτη, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν σε νοσοκομεία εξαιτίας των μπλόκων.