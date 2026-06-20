ΣΥΡΙΖΑ:-«Η-υπογραφή-Μνημονίου-κατανόησης-ΗΠΑ-Ιράν-αποτελεί-θετική,-αλλά-εύθραυστη-εξέλιξη»

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«Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια θετική αλλά εύθραυστη εξέλιξη, καθώς σταματούν οι εχθροπραξίες που πλήττουν τους αμάχους και δρομολογείται το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ με θετικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Το Μνημόνιο επιβεβαίωσε την αποτυχία των στόχων που είχαν θέσει Ισραήλ και ΗΠΑ όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν – ανατροπή του καθεστώτος, εξάλειψη του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, κ.α.», αναφέρει ανακοίνωσή του για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αναβολή της έναρξης των τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν, στο πλαίσιο του Μνημονίου, μαρτυρά πόσο εύθραυστη είναι η προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης διαρκείας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να το υπονομεύει συστηματικά, συνεχίζοντας τις επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο αλλά και στη Βηρυτό, παραβιάζοντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου. Και συνεχίζοντας τη γενοκτονία στη Γάζα για την οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο Μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Η πραγματική ειρήνη με δικαιοσύνη στη Μέση Ανατολή περνά μέσα από την επίλυση του Παλαιστινιακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ: δύο λαοί – δύο κράτη, με ίδρυση Παλαιστινιακού, δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ολιστικό Σχέδιο Ειρήνης και Ασφάλειας 7 Σημείων για Μέση Ανατολή – Μεσόγειο, προτάσσοντας τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, του Παλαιστινιακού, την απαγόρευση εξαγωγών όπλων σε χώρες της Μ. Ανατολής, τη μετατροπή της Μ. Ανατολής σε ζώνη χωρίς πυρηνικά και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής, κ.α.», καταλήγει η ανακοίνωση,

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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