Το-Ιράν-κλείνει-ξανά-τα-Στενά-του-Ορμούζ:-«ΗΠΑ-και-Ισραήλ-παραβίασαν-την-κατάπαυση-του-πυρός»-λέει-η-Τεχεράνη,-διαψεύδει-ο-Βανς

Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε τον εκ νέου αποκλεισμό των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ αντιδρώντας στις επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο οι οποίες παραβιάζουν το πρωτόκολλο της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ με δηλώσεις του ο Τζέι Ντι Βανς διέψευσε τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

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«Ανακοινώνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για τη ναυσιπλοΐα αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

#BREAKING: Iran’s top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

«Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις» λέει ο Βανς για τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο Fox News ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, απαντώντας στις ιρανικές αναφορές περί νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έρχονται στον απόηχο ισχυρισμών από το Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν μπλοκάρει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News, η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοια εξέλιξη, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως η στρατηγική δίοδος έχει πράγματι κλείσει. Ανταλλαγή πυρών στον Λίβανο: Το Ισραήλ βομβαρδίζει, η Χεζμπολάχ δηλώνει «έχουμε δικαίωμα να απαντάμε».

Επιθέσεις των Ισραηλινών κατά θέσεων της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε κατά θέσεων της Χεμζπολάχ στον νότιο Λίβανο, απαντώντας σε επιθέσεις κατά των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή του Λιβάνου, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και σε απάντηση η Τσαχάλ βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός Λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση.

Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χάσαν Φαντλαλάχ, δήλωσε, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις.

«Υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Για μας, αυτό που έχει σημασία είναι ο εχθρός να σεβασθεί πλήρως και καθολικά την εκεχειρία και να μην επιχειρεί να επιτεθεί κατά της χώρας και των χωριών μας, ούτε να καταλάβει νέες θέσεις. Η αντίσταση έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτό όταν επιτίθεται εναντίον μας, διότι είναι ο επιτιθέμενος και ο κατακτητής».