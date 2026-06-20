Τσίπρας-σε-Ευρωπαίους-πρέσβεις:-Πολιτική-αλλαγή-στην-Ελλάδα-και-ισχυρότερος-ρόλος-της-ΕΕ-στις-διεθνείς-εξελίξεις

Συνάντηση με πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις εσωτερικές, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.

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Στη συνάντηση του με τους πρέσβεις της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη δημιουργία της ΕΛΑΣ και στους στόχους και τις επιδιώξεις του νέου πολιτικού εγχειρήματος, τόσο για την πολιτική αλλαγή όσο και την αλλαγή πολιτικής που προσδοκά.

Όσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στο βάση του πλαισίου Γκουτέρες – λύση διζωνικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, κατάργηση των εγγυήσεων και απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας την ανάγκη να δεσμευθεί η Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου για προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, καθώς και για την ανάγκη αντιμετώπισης στο πεδίο, της τουρκικής προκλητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας επανάφερε την πρόταση του από το 2021 για διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, ειδικά δε όσον αφορά την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ – Τουρκίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ ισχυρό διεθνή ρόλο με σκοπό όχι μόνο την ενίσχυση των αποτρεπτικών της δυνάμεων και μέτρα ώστε να καταστεί επιχειρησιακό το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, αλλά και τη στήριξη της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά, στο ουκρανικό, στη Μέση Ανατολή και ειδικά στην Παλαιστίνη. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς και προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών στην αρχιτεκτονική της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση των κονδυλίων συνοχής, την προάσπιση των κονδυλίων κοινής αγροτικής πολιτικής την επέκταση της δυνατότητας κοινού δανεισμού και την ενίσχυση των ιδίων πόρων. Επίσης, τόνισε την ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που θα βασίζεται στον δίκαιο διαμοιρασμό ευθυνών, σε μία αποτελεσματική πολιτική επιστροφών αποκλειστικά σε χώρες διέλευσης και προέλευσης και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου και το ιδρυτικό μέλος της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας.

- sofokleous10.gr

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