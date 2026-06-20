Υπερταμείο: Mega διαγωνισμός 266 εκατ. για σίτιση στις δομές φιλοξενίας – Η νέα «αρχιτεκτονική» και τα κόστη

Προχωρά από την ΕΕΣΥΠ, για λογαριασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η συμφωνία πλαίσιο για την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές και χώρους φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία». Η νέα δομή της διαδικασίας, τα μειωμένα κόστη και τα περισσότερα τμήματα.

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Τη διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές και χώρους φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία», γνωστοποίησε μόλις προ ημερών το Υπερταμείο μέσω της μονάδας του PPF. Πρόκειται, επί της ουσίας, για σύμβαση διετούς διάρκειας, με εκτιμώμενη αξία 132.985.560,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης έως και 100% της εκτιμώμενης αξίας, ήτοι εκτιμώμενης αξίας 265.971.120,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.), μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, λειτουργεί για λογαριασμό και επ’ ονόματι του «Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». Προφανώς, το είδος και το μέγεθος της διαδικασίας θα προσελκύσει ενδιαφέρον από επιχειρηματικούς «παίκτες» που δραστηριοποιούνται από τον τομέα παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων έως την εστίαση και, ενδεχομένως, το facility management.

Όπως λένε πηγές του fund αλλά και της αγοράς, πρόκειται για έναν διαγωνισμό σωστότερα δομημένο και οργανωμένο, πλέον με τη «σφραγίδα» της ΕΕΣΥΠ, από παλιότερο σχετικό εγχείρημα, ήτοι τη συμφωνία πλαίσιο του 2021. Η νέα διακήρυξη του 2026 διατηρεί τον βασικό σχεδιασμό της προηγούμενης Συμφωνίας-Πλαίσιο, εισάγοντας ωστόσο σημαντικές βελτιώσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, απλοποιούν τη διαδικασία ανάθεσης και διασφαλίζουν την επιλογή οικονομικά και επιχειρησιακά ισχυρών αναδόχων.

Η νέα δομή του διαγωνισμού – Μειωμένο κόστος σίτισης

Ειδικότερα, το προβλεπόμενο ημερήσιο κόστος σίτισης μειώνεται από 6,88 ευρώ σε 5,70 ευρώ ανά ωφελούμενο, γεγονός που συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Παράλληλα, η διαδικασία ανάθεσης απλοποιείται, καθώς από σύστημα δύο φάσεων μετατρέπεται σε μονοφασική διαδικασία, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και ταχύτερη υλοποίηση των συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η νέα διακήρυξη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσφατη και αποδεδειγμένη εμπειρία των υποψηφίων σε υπηρεσίες πλήρους σίτισης («cook and serve»), ενώ αυξάνει σημαντικά το απαιτούμενο ύψος σχετικών συμβάσεων που πρέπει να έχουν υλοποιήσει οι συμμετέχοντες. Αντίστοιχα, τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθίστανται αυστηρότερα, καθώς απαιτείται ετήσιος κύκλος εργασιών ίσος με το 100% της αξίας του προϋπολογισμού που διεκδικεί ο οικονομικός φορέας, ενώ εισάγεται και απαίτηση πιστοληπτικής ικανότητας χρηματοδότησης.

Οι προβλέψεις αυτές ενισχύουν τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας των αναδόχων. Τέλος, ο αριθμός των τμημάτων της σύμβασης αυξάνεται από έξι σε εννέα, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαγωνιστική διαδικασία και διευρύνοντας τις δυνατότητες συμμετοχής της αγοράς. Συνολικά, η νέα Συμφωνία-Πλαίσιο που θα διαμορφωθεί με τη λήξη του διαγωνισμού διαμορφώνει ένα πιο σύγχρονο, ταχύτερο και αυστηρότερο πλαίσιο επιλογής αναδόχων, με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών σίτισης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας και αξιοπιστίας.

Ποιος είναι ο διαγωνισμός

Αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές και χώρους φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία. Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, η Συμφωνία-Πλαίσιο (σ-π) υποδιαιρείται σε εννέα (9) Τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «Φυλάκιο», εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 700, ΤΜΗΜΑ 2: «Βόρεια Ελλάδα Α» εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 5.400, ΤΜΗΜΑ 3: «Βόρεια Ελλάδα Β», εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 5.500, ΤΜΗΜΑ 4: «Νότια Ελλάδα Α», εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 4.400, ΤΜΗΜΑ 5: «Νότια Ελλάδα Β», εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 4.800 ,ΤΜΗΜΑ 6: «Λέσβος», εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 2.960, ΤΜΗΜΑ 7: «Σάμος – Χίος και λοιπά νησιά Βορείου Αιγαίου», εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 3.400, ΤΜΗΜΑ 8: «Κως – Λέρος, λοιπά νησιά Νοτίου Αιγαίου», εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 3.300, ΤΜΗΜΑ 9: «Κρήτη» – εκτιμώμενος ημερήσιος αριθμός σιτιζομένων 1.500.

Προσφορές υποβάλλονται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετέχει για ένα, περισσότερα ή όλα τα Τμήματα. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα περιλαμβάνονται οι υφιστάμενες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, τα υφιστάμενα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι υφιστάμενες Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, οι Κινητές Μονάδες Καταγραφής, οποιαδήποτε άλλη Δομή εκ των ανωτέρω τύπων και οποιαδήποτε άλλη Δομή αρμοδιότητας ΥΠΥΤ δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της Σ-Π εντός αυτών των περιφερειακών Ενοτήτων που εντάσσονται σε κάθε Τμήμα. Επίσης, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών περιλαμβάνεται και κάθε χώρος πρόχειρης παραμονής που δύναται να δημιουργηθεί εντός αυτών των περιφερειακών Ενοτήτων κατά την διάρκεια της Σ-Π.

Η διάρκεια των Συμφωνιών–Πλαίσιο εκάστου Τμήματος ορίζεται στα δύο (2) έτη, ήτοι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης η διάρκεια των συμφωνιών πλαίσιο μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο ακόμα έτη.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα καλυφθεί με πόρους από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), από τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα εξειδικεύεται κάθε φορά πριν τη σύναψη της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί για τις 22/07/2026.