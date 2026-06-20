Χ.-Φαφαλιός:-Τι-απασχολεί-σήμερα-την-ελληνική-ναυτιλία

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Στις τρέχουσες εξελίξεις της ναυτιλίας αναφέρθηκε ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, Πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation Committee, στον ετήσιο απολογισμό του στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του φορέα εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στο Λονδίνο που έλαβε χώρα την Πέμπτη 18 Ιουνίου. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος της ναυτιλίας Περίοπτη θέση στις επισημάνσεις…

Στις τρέχουσες εξελίξεις της ναυτιλίας αναφέρθηκε ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, Πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation Committee, στον ετήσιο απολογισμό του στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του φορέα εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στο Λονδίνο που έλαβε χώρα την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος της ναυτιλίας

Περίοπτη θέση στις επισημάνσεις του Προέδρου είχε η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπος στις θαλάσσιες μεταφορές. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία συνειδητοποιήσαμε τη σημαντική συμβολή που έχουν τα τρία κύρια εξαγωγικά προϊόντα της περιοχής αυτής στην καθημερινότητά μας, δηλαδή το πετρέλαιο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και τα λιπάσματα». Παρόλα αυτά ο αντίκτυπος στην καθημερινότητά της διεθνούς κοινότητας ήταν μηδαμινός χάρη στη ναυτιλία, με τον κ. Φαφαλιό να επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «διατηρήσαμε τα φώτα αναμμένα, τα αυτοκίνητα σε κίνηση, τα αεροπλάνα να πετούν και, όσον αφορά τα λιπάσματα, τα χωράφια να παραμένουν έτοιμα για την καλλιέργεια όλων των γεωργικών προϊόντων μας».

Καμπανάκι για υπερπροσφορά τονάζ

Κατά τον κ. Φαφαλιό τις ισχυρές αποδόσεις των ναυλαγορών θα μπορούσαν να ανατρέψει το κύμα παραγγελιών, με το orderbook των bulk carriers, tankers, containerships και gas carriers να είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Committee υπενθύμισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος ακολουθεί σημαντικά βήματα ανανέωσης μέσω νέων παραγγελιών αλλά και αντικατάστασης του παλαιότερου με ενεργειακά αποδοτικότερο τονάζ. «Δεδομένου ότι ο ελληνικός στόλος αποτελεί τον κυρίαρχο πάροχο χωρητικότητας στην ποντοπόρο ναυτιλία, τα πλοία του πρέπει να είναι τα πιο ευέλικτα και ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές», σχολίασε.

Ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας του στόλου και ανακυκλώσεις

Στο περιβαλλοντικό μέτωπο, ο κ. Φαφαλιός επανέλαβε ότι επί του παρόντος οι όποιες λύσεις προτείνονται έχουν βραχύβια επίδραση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη θέσπισης παγκόσμιων μέτρων. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μη διαθεσιμότητα ναυτιλιακών καυσίμων στα λιμάνια του κόσμου και πρόσθεσε ότι ο κλάδος θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της αποδοτικότητας του υφιστάμενου στόλου «αντί να αποδεχθεί κάτι που ουσιαστικά αποτελεί τιμωρία, όπως το Net Zero Framework».

Επιπρόσθετα, στάθηκε σε ένα ακόμα ζήτημα και συγκεκριμένα στην ανάγκη ανακύκλωσης πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις καθώς ο «συγκεκριμένος στόλος είναι παλαιότερος και λιγότερο συντηρημένος, κάτι που θα καταστήσει τον υπάρχοντα στόλο ασφαλέστερο, νεότερο και αποδοτικότερο».

Η ανάγκη αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ενίσχυσης του ελληνικού νηολογίου

Ο κ. Φαφαλιός υποστήριξε ότι καθώς «οι Έλληνες ναυτικοί αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ελληνικής ναυτιλίας», είναι αναγκαίο «να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε μια νέα γενιά Ελλήνων αξιωματικών και πληρωμάτων, ώστε να μπορούν να χειρίζονται τα πλοία του σήμερα και του αύριο και να παρέχουν την ποιότητα διαχείρισης πλοίων που απαιτεί το σημερινό περιβάλλον».

Κατά τον ίδιο, εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, η οποία θα επέλθει, μεταξύ άλλων, μέσω της τόνωσης του διδακτικού προσωπικού και της ενίσχυσης των σχολών. «Οι ναυτικοί του σήμερα είναι οι πλοιοκτήτες και οι διευθύνοντες σύμβουλοι του αύριο».

Απευθυνόμενος προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έκανε έκκληση για τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους που σχετίζεται με το ελληνικό νηολόγιο, «αν και δεν υποτιμούμε την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Χρειάζονται πράξεις και όχι μόνο υποσχέσεις», είπε ο Πρόεδρος.

Ο κ. Φαφαλιός ολοκλήρωσε τον απολογισμό του σημειώνοντας τις στενές σχέσεις συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς της ναυτιλίας και ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ, το προεδρείο και τη γραμματεία του Committee.