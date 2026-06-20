channel-12:-Την-επανεκκίνηση-των-επιθεωρήσεων-στα-πυρηνικά-του-Ιράν-θα-επιδιώξουν-οι-ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν, στις συνομιλίες που ξεκινούν αύριο στην Ελβετία με το Ιράν, να εξασφαλίσουν συμφωνία για την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το Channel 12.

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Όπως μεταδίδει το ισραηλινό δίκτυο, βασική προτεραιότητα της Ουάσινγκτον είναι η επανεκκίνηση των επιθεωρήσεων του IAEA σε κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων το Φορντό, η Νατάνζ και το Ισφαχάν, οι οποίες είχαν πληγεί από αμερικανικά πλήγματα το προηγούμενο έτος.

Σε αντάλλαγμα για τη συναίνεση της Τεχεράνης στην επιστροφή των επιθεωρητών, οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν στην αποδέσμευση αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο Κατάρ, με τα ποσά να προορίζονται για ανθρωπιστικές ανάγκες, όπως τρόφιμα και φάρμακα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Στο Ισφαχάν το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, που θεωρείται ένα βήμα πριν από το επίπεδο στρατιωτικής χρήσης, εκτιμάται από τον IAEA ότι βρίσκεται στο Ισφαχάν, ενώ μικρότερες ποσότητες εντοπίζονται στη Νατάνζ και στο Φορντό.

Ταυτόρονα, πηγή με γνώση των διεργασιών δήλωσε στους Times of Israel ότι ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, αναμένεται να συμμετάσχει στις τεχνικού επιπέδου συνομιλίες στην Ελβετία.

Οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν την Παρασκευή, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο καθυστέρησαν λόγω εντάσεων που συνδέονται με τις συγκρούσεις Ισραήλ–Χεζμπολάχ και τους ιρανικούς ισχυρισμούς περί επανακλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Η κρίση αυτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει προς το παρόν αποκλιμακωθεί.

Να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να τηρήσει παύση πυρός στον Λίβανο, επιτρέποντας μόνο ενέργειες αυτοάμυνας.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες στην Ελβετία θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ενώ θα συμμετέχουν επίσης ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ. Την ιρανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.