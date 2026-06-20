WSJ: Σχέδιο ΗΠΑ – Κατάρ για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν

Το σχέδιο που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προβλέπει ότι η Τεχεράνη θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα μέρος των περίπου 100 δισ. δολαρίων από τα ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα.

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ΗΠΑ και Κατάρ εργάζονται σε ένα σχέδιο που θα δώσει στο Ιράν πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια «παγωμένων» κεφαλαίων για ανθρωπιστικές δαπάνες, σε ένα από τα πρώτα οικονομικά ανταλλάγματα προς την Τεχεράνη σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Το σχέδιο που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προβλέπει ότι η Τεχεράνη θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα μέρος των περίπου 100 δισ. δολαρίων από τα ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα, ανέφεραν πηγές στην WSJ, ξεκινώντας με 6 δισ. δολάρια που βρίσκονται στο Κατάρ.

Η Ντόχα θα επιτρέπει την αγορά τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ανθρωπιστικών αγαθών που θα παραγγέλνει η κεντρική τράπεζα του Ιράν, χρησιμοποιώντας χρήματα από δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται κυρίως από έσοδα πωλήσεων πετρελαίου, τα οποία έχουν «παγώσει» στο εξωτερικό εξαιτίας των κυρώσεων.

Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοντέλο και για άλλες «δεξαμενές» δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενδέχεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αποδέσμευση μιας αρχικής δόσης 24 δισ. δολαρίων, την οποία η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το συντομότερο δυνατόν.

Το Ιράν, ωστόσο, δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στον προτεινόμενο μηχανισμό και η ιδέα είναι μία από τις πολλές που θα θέσει η Ουάσινγκτον στο τραπέζι των πυρηνικών συνομιλιών με την Τεχεράνη τους επόμενους δύο μήνες, μετά τη συμφωνία για παύση του πολέμου και επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

«Ακόμη και περιορισμένες αποδεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων λειτουργούν τόσο ως οικονομικές σανίδες σωτηρίας όσο και ως πολιτικά σήματα αποκλιμάκωσης», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια για τη Μέση Ανατολή στο Chatham House. «Πρόκειται για ένα από τα λίγα συγκεκριμένα κίνητρα που μπορεί να εξασφαλίσει το Ιράν από την Ουάσινγκτον, ώστε να σταθεροποιήσει το νόμισμά του και να μειώσει την εσωτερική οικονομική πίεση», πρόσθεσε.