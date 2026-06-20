wsj:-Το-σχέδιο-ΗΠΑ-και-Κατάρ-για-την-αποδέσμευση-δισεκατομμυρίων-παγωμένων-κεφαλαίων-του-Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Κατάρ αναπτύσσουν ένα σχέδιο για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από «παγωμένα» κεφάλαια στο Ιράν προκειμένου να καλύψουν ανθρωπιστικές ανάγκες, αναφέρει η Wall Street Journal που επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Τεχεράνη θα μπορούσε αρχικά να αποκτήσει πρόσβαση σε 6 δισ. δολάρια που βρίσκονται στο Κατάρ.

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Σύμφωνα με τις πηγές της WSJ, η συμφωνία προβλέπει ότι το Κατάρ θα επιτρέψει τις αγορές τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ανθρωπιστικών αγαθών με παραγγελίες που θα κάνει η κεντρική τράπεζα του Ιράν που θα καλυφθούν από χρήματα που αντλούνται από τα «παγωμένα» ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προέρχονται κυρίως από πωλήσεις πετρελαίου που έχουν δεσμευτεί στο εξωτερικό λόγω των κυρώσεων.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα κεφάλαια θα βρίσκονται υπό διεθνή εποπτεία, τονίζοντας ότι το σχέδιο βρίσκεται στα αρχικά του στάδια και η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει ακόμα.

Το υπό επεξεργασία σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για άλλες περιπτώσεις «παγωμένων» κεφαλαίων του Ιράν σε όλο τον κόσμο και μια αρχή για την πρώτη δόση των 24 δισ. δολαρίων σε δεσμευμένα κεφάλαια που η Τεχεράνη θέλει να αποδεσμευτούν το συντομότερο δυνατό, σημειώνεται.

«Ακόμα και οι περιορισμένες αποδεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων λειτουργούν παράλληλα ως οικονομική σανίδα σωτηρίας αλλά και ως πολιτικά σημάδια αποκλιμάκωσης», σχολίασε η Sanam Vakil του Chatham House.

Κατά την ίδια, είναι ένα από τις λίγες συγκεκριμένες παραχωρήσεις που μπορεί να αποσπάσει το Ιράν από την Ουάσιγκτον για να σταθεροποιήσει το νόμισμά του και να μειώσει την εγχώρια οικονομική πίεση.