Ανακαίνιση-κατοικίας:-Ισχυρό-ενδιαφέρον-από-τους-πολίτες

Χιλιάδες πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα anakainisi.gov.gr προκειμένου να εκδώσουν βεβαίωση επιλεξιμότητας με στόχο να ανακαινίσουν και να αναβαθμίσουν ενεργειακά είτε ένα κλειστό ακίνητο που διαθέτουν, είτε την κατοικία όπου διαμένουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα τρία 24ωρα από το άνοιγμα της πλατφόρμας είχαν εκδοθεί σχεδόν 16.000 (15.730) βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ένα νούμερο που καταδεικνύει ότι μπορεί και να έχει ξεπεραστεί ο στόχος που είχε τεθεί από τα αρμόδια υπουργεία, δηλαδή να ωφελήσει 15.000 με 20.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

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Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών, είτε στο www.anakainisi.gov.gr, έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται να δουν αν είναι επιλέξιμοι και να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας είναι τα εξής:

Ο πολίτης συνδέεται με κωδικούς taxisnet και εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία.

Στο επόμενο στάδιο εμφανίζεται το ετήσιο εισόδημα, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, καθώς και το αποτέλεσμα του ελέγχου για το αν είναι ή όχι επιλέξιμος και σε ποια κατηγορία.

Για τους έγγαμους/ μέρη συμφώνου συμβίωσης, τη διαδικασία εκκινεί ένας εκ των δύο συζύγων. Σε περίπτωση επιλεξιμότητας και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, απαιτείται η συγκατάθεση συζύγου ακολουθώντας την ίδια διαδικασία εισόδου στην πλατφόρμα.

Στη συνέχεια η πλατφόρμα εμφανίζει όλα τα ακίνητα που έχει ο πολίτης στην κατοχή του, τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και εκείνος επιλέγει ένα ή περισσότερα προκειμένου να εκδώσει βεβαίωση για το καθένα από αυτά.

Σημειώνεται ότι η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για ένα ή περισσότερα ακίνητα δεν καθιστά αυτομάτως τα ακίνητα αυτά ενταγμένα στη Δράση, ούτε συνιστά έγκριση χρηματοδότησης.

Στο δεύτερο στάδιο, κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για έως μία κλειστή και έως μία ανοικτή κατοικία, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τις 36.000 ευρώ.

Η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι διαθέσιμη και στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και στο gov.gr Wallet.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιχορήγησης νοικοκυριών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων για την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, κλειστών και ανοικτών. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ιδιοκατοίκηση ή εκμίσθωση.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από τη σύνθεση του ωφελούμενου νοικοκυριού, με προσαύξηση για περιπτώσεις ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, μονογονεϊκών οικογενειών, τρίτεκνων και πολύτεκνων, καθώς και ατόμων με αναπηρία, και μπορεί να ανέρχεται ως το 95% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσό της επιχορήγησης για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ.

Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 € για:

μηχανικούς

ΠΕΑ

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

άδειες

ελέγχους ολοκλήρωσης.

Βασικές προϋποθέσεις είναι η κατοικία να:

έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990

είναι έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους)

βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ

μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1/1/2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια, θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσει στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης τον Σεπτέμβριο.

Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) σε κλειστή κατοικία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4,

β) εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε ανοικτή κατοικία και μόνο εφόσον η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του. Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, απαιτείται η παροχή συναίνεσης του επικαρπωτή.

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Θα ανοίξει σταδιακά, πρώτα για όσους θα λάβουν μικρά ποσά και στη συνέχεια για μεγαλύτερο ύψος επιδοτήσεων.