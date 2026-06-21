Νέα Αριστερά: Το Ισραήλ απέλασε Έλληνες συνδικαλιστές – Να πάρει θέση το ελληνικό ΥΠΕΞ

«Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο και αποφάσισαν την απέλαση έξι συνδικαλιστών από την Ελλάδα, οι οποίοι ταξίδεψαν έπειτα από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

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Στη συνέχεια σημειώνεται πως «Στην αποστολή συμμετείχε η Γιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς»

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη μία αυθαίρετη και προκλητική ενέργεια ενός κράτους που επιχειρεί να απομονώσει τον παλαιστινιακό λαό και να εμποδίσει κάθε διεθνή παρουσία στη Δυτική Όχθη ώστε να συνεχίσει τους εποικισμούς, τη στρατιωτική βία και την αρπαγή παλαιστινιακής γης με αμείωτο ρυθμό. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο το κατοχικό κράτος του Ισραήλ να αποφασίζει ποιος και ποιες μπορεί να συναντήσει τους Παλαιστίνιους εργαζομένους μέσα στην ίδια τους τη γη.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα, να απαιτήσουν επίσημες εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές», καταλήγει η ανακοίνωση.

- sofokleous10.gr

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