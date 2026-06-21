Ολοκληρώθηκε-ο-πρώτος-γύρος-των-συνομιλιών-μεταξύ-ΗΠΑ-και-Ιράν,-λένε-ιρανικά-μέσα

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Μπέργκενστοκ της Ελβετίας ολοκληρώθηκε μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά, ώστε οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών να αποσυρθούν και να συσκεφθούν κατ’ ιδίαν με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

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Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εκείνος που εξουσιοδότησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να βρεθεί διπλωματική λύση, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν «παράγοντα αστάθειας στη Μέση Ανατολή».

Συγκεκριμένα, ο Βανς υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει σαφή εντολή στην αμερικανική αντιπροσωπεία να επιδιώξει διπλωματικές λύσεις σε μια σειρά σύνθετων ζητημάτων που απασχολούν την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα.

«Μας εξουσιοδότησε να βρούμε διπλωματική λύση»

«Ο πρόεδρος Τραμπ μάς εξουσιοδότησε για να βρούμε μια διπλωματική λύση για μια σειρά θεμάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αξιοποιήσει τη διπλωματία ως βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παραμένουν ανοιχτές στη Μέση Ανατολή.

Today in Switzerland Vice President JD Vance is participating in a quadrilateral meeting with Pakistan, Qatar and Iran.

. pic.twitter.com/PZ7BS5VaYl — Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) June 21, 2026

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, το διακύβευμα των συνομιλιών δεν περιορίζεται μόνο στην επίλυση επιμέρους διαφορών, αλλά αφορά τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου σχέσεων στην περιοχή. Όπως σημείωσε, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία πιο σταθερών και προβλέψιμων σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε μόνιμα τις σχέσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Βανς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρούσας συγκυρίας και αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις που διεξάγονται στην Ελβετία ενδέχεται να αποτελέσουν μια ιστορική ευκαιρία για την αναδιαμόρφωση των ισορροπιών στην περιοχή.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif meeting with Vice President of the United States J.D. Vance on the sidelines of US-Iran technical level talks as a follow -up of Islamabad MoU, being held in Burgenstock, Switzerland, 21 June 2026.#PakistanForPeace pic.twitter.com/vqHHvFhXVR — Prime Minister’s Office (@PakPMO) June 21, 2026

«Παράγοντας αστάθειας στη Μέση Ανατολή το Ιράν»

Το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αστάθειας στη Μέση Ανατολή, υποστήριξε στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Βανς επέρριψε ευθέως ευθύνες στην Τεχεράνη για την ένταση που επικρατεί στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας το Ιράν «παράγοντα περιφερειακής αποσταθεροποίησης». Παράλληλα, ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι τις τελευταίες ώρες έχει καταγραφεί αξιοσημείωτη πρόοδος.

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες ώρες», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση.

Σύμφωνα με τον Βανς, οι δύο χώρες διακρίνουν πλέον την προοπτική μιας διαφορετικής σχέσης στο μέλλον. Όπως ανέφερε, υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός πλαισίου συνεργασίας που θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να εργαστούν από κοινού για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή.

«Βλέπουμε ένα μέλλον στο οποίο όλοι μπορούν να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το όραμα που επιδιώκει να προωθήσει η αμερικανική πλευρά μέσω των συνομιλιών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από την αμερικανική αντιπροσωπεία να επιδιώξει μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις με το Ιράν και ειδικότερα με τον ιρανικό λαό.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μάς ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα και να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν», δήλωσε ο Βανς, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Ουάσινγκτον είναι η οικοδόμηση ενός νέου κεφαλαίου στις διμερείς σχέσεις, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Προσηλωμένος ο Τραμπ στην επίτευξη περιφερειακής αποκλιμάκωσης»

Παράλληλα, ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διπλωματικών επαφών, υποστηρίζοντας ότι τις τελευταίες ημέρες έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις προσπάθειες διατήρησης της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Βανς τόνισε ότι η αμερικανική πλευρά εργάζεται εντατικά ώστε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να παραμείνει σε ισχύ, αποτρέποντας νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

«Έχουμε δει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τη διασφάλιση ότι η εκεχειρία στον Λίβανο θα διατηρηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επισήμανε ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στον στόχο μιας ευρύτερης περιφερειακής αποκλιμάκωσης, επιδιώκοντας τη σταδιακή επέκταση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός και σε άλλα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να δει μια πλήρη περιφερειακή εκεχειρία», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί πως η διπλωματική οδός παραμένει η καλύτερη επιλογή για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Παράλληλα, ο Βανς αναγνώρισε ότι οι διαδικασίες αυτές δεν είναι εύκολες και συχνά συνοδεύονται από δυσκολίες και προσωρινές εντάσεις. Όπως σημείωσε, οι συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός σπανίως εφαρμόζονται χωρίς προβλήματα.

«Αυτού του είδους οι εκεχειρίες είναι πάντοτε λίγο περίπλοκες»

«Αυτού του είδους οι εκεχειρίες είναι πάντοτε λίγο περίπλοκες και ατελείς στην εφαρμογή τους», ανέφερε.

Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των πλευρών. Αν και ενδέχεται να μην επιλύσουν όλες τις υφιστάμενες διαφωνίες, μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για πιο ουσιαστική συνεργασία στο μέλλον.

«Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μπορεί να μην επιλύσουν κάθε διαφωνία, αλλά θα μας επιτρέψουν να καθίσουμε μαζί ως ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία», δήλωσε ο Βανς, παρουσιάζοντας τη διαδικασία ως ένα σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Δεν έκανε δηλώσεις η ιρανική πλευρά, επιμένει στην εκεχειρία στον Λίβανο

Η ιρανική αντιπροσωπεία στην Ελβετία δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα σήμερα, πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στον Λίβανο.

«Χωρίς την εφαρμογή των όρων αυτών (του πρωτοκόλλου συμφωνίας) – κυρίως της ρήτρας 1 (που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου) – δεν είναι δυνατόν να εισέλθουμε στην φάση της διαπραγμάτευσης για τελική συμφωνία», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης.

Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, λέει η Τεχεράνη

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

Σαρίφ: Ελπίζω ότι θα έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετική συμφωνία

Στο πλευρό του Αμερικανού αντιπροέδρου, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ δήλωσε πως ελπίζει ότι με την ολοκλήρωση των συνομιλιών «θα έχουμε στα χέρια μας μία εξαιρετική συμφωνία που θα ευνοεί την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία σε όλο τον κόσμο».

Την ώρα που το πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο υπεγράφη εδώ και τέσσερις ημέρες κλονίζεται λόγω της κατάστασης στον Λίβανο, ο Τζέι Ντι Βανς δηλώνει ότι έχει διαπιστώσει «σημαντική πρόοδο» τις τελευταίες ημέρες «για την τήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο».

«Στην πραγματικότητα είμαι πολύ ικανοποιημένος από την κατάσταση στον Λίβανο», είπε παραβλέποντας την συνέχιση των εχθροπραξιών την Παρασκευή και το Σάββατο.