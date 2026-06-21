Ο νέος πόλεμος των μηχανών

Η Nvidia έγινε το πρόσωπο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα όμως η αγορά αρχίζει να κοιτάζει το επόμενο κεφάλαιο. Όχι τα chips, αλλά τα ανθρωποειδή ρομπότ που φιλοδοξούν να μπουν στα εργοστάσια, στις αποθήκες και κάποια στιγμή στα σπίτια.

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Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε με σκηνή επιστημονικής φαντασίας εξελίσσεται πλέον σε μια νέα βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία συμμετέχουν μερικά από τα ισχυρότερα τεχνολογικά ονόματα του πλανήτη.

Στις ΗΠΑ, η Figure AI έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς παίκτες του κλάδου, φθάνοντας σε αποτίμηση περίπου 39 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία αναπτύσσει το ανθρωποειδές Figure 03 και το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Helix, ενώ ήδη πραγματοποιεί πιλοτικές εφαρμογές με τη BMW και την UPS. Ο ρυθμός παραγωγής προσεγγίζει πλέον το ένα ρομπότ κάθε 90 λεπτά, με στόχο τις 100.000 μονάδες.

Η Tesla ετοιμάζει τη δική της επίθεση με το Optimus, ένα project που ο Elon Musk θεωρεί δυνητικά σημαντικότερο ακόμη και από την αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρεία σχεδιάζει παραγωγή από τα μέσα του 2026, με μακροπρόθεσμο στόχο το 1 εκατ. ρομπότ ετησίως και τελική τιμή πώλησης κάτω από τα 20.000 δολάρια ανά μονάδα.

Στην Ευρώπη, η γερμανική NEURA Robotics εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους διεκδικητές της αγοράς. Η αποτίμησή της τοποθετείται μεταξύ 5 και 7 δισ. δολαρίων, ενώ διαθέτει ήδη ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Η διοίκηση μιλά ανοιχτά για παραγωγή έως και 5 εκατ. ρομπότ μέχρι το 2030.

Τα ρομπότ πιάνουν δουλειά

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η Κίνα έχει ήδη μπει δυναμικά στο παιχνίδι. Η Unitree, η οποία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσα στο 2026, αποτιμάται περίπου στα 6,2 δισ. δολάρια και παραμένει κερδοφόρα από το 2020. Το μοντέλο G1 διατίθεται ήδη σε τιμές κοντά στις 16.000 δολάρια.

Η AgiBot αναδείχθηκε το 2025 στον μεγαλύτερο αποστολέα ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως με 5.168 μονάδες, ενώ στοχεύει σε περισσότερες από 10.000 μονάδες μέσα στο 2026. Η εισηγμένη UBTech, με πελάτες όπως η BYD και η Foxconn, διαθέτει παραγγελίες άνω των 112 εκατ. δολαρίων και σχεδιάζει παραγωγή 5.000 μονάδων ετησίως.

Την ίδια ώρα, εταιρείες όπως οι Apptronik, Agility Robotics, 1X, Galbot, Sunday Robotics και η ιστορική Boston Dynamics δοκιμάζουν ήδη εφαρμογές σε πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας, από αποθήκες logistics μέχρι γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων και οικιακή χρήση.

Για τους επενδυτές, το πρόβλημα είναι προφανές. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πρωταγωνιστές παραμένουν μη εισηγμένοι ή δύσκολα προσβάσιμοι. Εδώ ακριβώς αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), το οποίο προσφέρει έκθεση σε ολόκληρο το οικοσύστημα της ρομποτικής και της αυτοματοποίησης.

Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του ETF περιλαμβάνουν τις ABB, Keyence, Fanuc, Nvidia και Intuitive Surgical, δηλαδή επιχειρήσεις που ήδη προμηθεύουν αισθητήρες, λογισμικό, βιομηχανικά ρομπότ και συστήματα αυτοματισμού που αποτελούν τα θεμέλια της νέας βιομηχανίας.

Το BOTZ δεν επενδύει σε υποσχέσεις. Επενδύει σε εταιρείες που ήδη εισπράττουν έσοδα από τη μετάβαση προς την αυτοματοποίηση. Και αν οι στόχοι που ανακοινώνουν σήμερα οι Figure, Tesla, NEURA, Unitree και AgiBot μετατραπούν τα επόμενα χρόνια σε εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια παραγόμενες μονάδες, τότε η αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ιστορίες της δεκαετίας του 2030.

Σε διαγραμματικό επίπεδο, το ETF κινείται εντός του μακροπρόθεσμου ανοδικού καναλιού «Q», έχοντας ήδη διασπάσει τα ιστορικά υψηλά των 42 δολαρίων. Η διατήρηση της κίνησης πάνω από τη συγκεκριμένη ζώνη αφήνει ανοικτό το πεδίο για προσέγγιση της περιοχής των 45 με 46 δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά αρχίζει να προεξοφλεί πολύ μεγαλύτερα μεγέθη για τον κλάδο της ρομποτικής από αυτά που βλέπει σήμερα.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

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June 21, 2026