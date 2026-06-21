Προσωρινή ανακωχή Διαμαντοπούλου-Δούκα – «Κόκκινο πανί» οι δηλώσεις Σιακαντάρη για τη Χαριλάου Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά την τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ από τη δημόσια αντιπαράθεση της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα που προκάλεσε την ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, φαίνεται ότι επιχειρείται μια προσπάθεια καταλαγής από τα δύο κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης. Η Αννα Διαμαντοπούλου στην τελευταία της δημόσια παρέμβαση μπορεί να επέμεινε στο γεγονός ότι το κόμμα θα πρέπει να μείνει σταθερό στη Συνεδριακή απόφαση για αυτόνομη πορεία και ότι δεν είναι τώρα η ώρα για άνοιγμα συζήτησης για συνεργασίες, ωστόσο έσπευσε να σημειώσει ότι δεν αναφέρεται στον Χάρη Δούκα ούτε σε κάποιον συγκεκριμένα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Την απόφαση του συνεδρίου τη θεωρώ υπαρξιακή, δηλαδή θεωρώ ότι αν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις μ’ αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από δω είτε είναι από κει, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα κει και ουσιαστικά ανοίγεις το πεδίο για να φύγουν οι δικοί σου ψηφοφόροι» σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στο ONE.

Χαμηλούς τόνους κρατά προς ώρας και η πλευρά του Δημάρχου, που μετά τη δημόσια παρέμβαση του μέσω των social media στην οποία επέκρινε την Άννα Διαμαντοπούλου για τη θετική της προσέγγιση στη δημοσιονομική εικόνα που εμφανίζει η χώρα στο εξωτερικό με τη διακυβέρνηση της ΝΔ, ρίχνοντας καρφιά και για τις θέσεις της για τις συνεργασίες, απέφυγε την όποια άλλη δημόσια αντιπαράθεση.

Το τελευταίο επεισόδιο στα πασοκικά δρώμενα προκάλεσε απορία αλλά και σχόλια στα πηγαδάκια για τη στάση του Χάρη Δούκα, με τους πιο καχύποπτους να ψιθυρίζουν πίσω από τις κλειστές πόρτες ότι θα μπορούσε ο δήμαρχος της Αθήνας να δρομολογεί την έξοδό του από το ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας τεχνητές κρίσεις, με το περιβάλλον του κ. Δούκα πάντως να διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια και να τα σχολιάζει με μια λέξη «ντροπή».

Και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μέσω του ΣΚΑΪ, πήρε αποστάσεις από τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Χάρη Δούκα να ετοιμάζει ηρωική έξοδο από τη Χαριλάου Τρικούπη και να οδεύει προς την οδό Αμαλίας.

«Αδυνατώ να το πιστέψω, μου φαίνεται παράλογο γιατί ο κ. Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουνε καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ. Δεν έχω δει το κόμμα ΕΛ.Α.Σ να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του, άρα μου φαίνεται αδιανόητο», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ΣΚΑΙ 100,3.

«Κόκκινο πανί οι δηλώσεις Σιακαντάρη»

Κόκκινο πανί για τη Χαριλάου Τρικούπη αποτελούν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ και νυν στελέχους του κόμματος ΕΛΑΣ, Γιώργου Σιακαντάρη, που προτρέπει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν. «Παράλογη και άστοχη» χαρακτήρισε τη δήλωση Σιακαντάρη ο Παύλος Χρηστίδης που κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ενώ ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κλιμάκωσε την κριτική, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση «γραφική», ζητώντας και αυτός από την ΕΛΑΣ να πάρει θέση.

«Νομίζω, παρόλα αυτά, ότι δεν είναι άξιες σχολιασμού τέτοιες δηλώσεις που ένα κόμμα αναφέρεται στη διάλυση κομμάτων με μια λογική ανιστόρητη. Πρόκειται άλλωστε για ένα κόμμα με ένα θολό μήνυμα, που δεν ξέρει κανένας ακριβώς τι πρόγραμμα έχει ή τι λέει και με μια λογική που μου μοιάζει και λίγο απολιτίκ. Φαίνεται παράδοξο πως πολιτικοί επιστήμονες με μια διαδρομή φτάνουν στο σημείο να εκφράζουν απόψεις που μειώνουν τη δύναμη των ιδεών και των κοινωνικών αντιστοιχήσεων και υιοθετούν μια αμιγώς προσωποκεντρική αντίληψη για την πολιτική», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ΣΚΑΙ 100,3.

Η δήλωση Σιακαντάρη προκάλεσε οργισμένη ανάρτηση και από τον Παύλο Πολάκη, ενώ αποστάσεις πήρε και το στέλεχος της ΕΛΑΣ Χάρης Μαυρουδής, ο οποίος σημείωσε ότι διαφωνεί.

«Διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ μια τέτοια πρόταση», σχολίασε ο Χάρης Μαυρουδής στον ΣΚΑΙ.

Ο Γιώργος Σιακαντάρης πάντως, επανήλθε με νέα πυρά για το ΠΑΣΟΚ με τα βέλη του να μην στοχεύουν όμως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που με τον Ανδρέα Παπανδρέου ενοποίησε την ελληνική κοινωνία και έφερε κράτος πρόνοιας για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με τον Κώστα Σημίτη έβαλε τη χώρα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς και αδίκως όμως για 9 στους 10 πολίτες σήμερα ταυτίζεται με το μνημόνιο και τη διαφθορά(…) Η βελόνα του έχει κολλήσει γι’ αυτό το λόγο και όχι λόγω του Ανδρουλάκη», σημείωσε ο Γιώργος Σιακαντάρης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.