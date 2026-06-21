Το λίφτινγκ Γουόρς στη Fed – «Αλλαγή καθεστώτος αλλά… με το γάντι»

Οι πρώτες μεγάλες αλλαγές που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, υποδεικνύουν μια… ήσυχη επανάσταση, με διάφορες task force.

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Οι πρώτες μεγάλες αλλαγές που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, υποδεικνύουν μια… ήσυχη επανάσταση, με διάφορες task force να έχουν συσταθεί για να επανεξετάσουν σχεδόν όλα όσα έχουν γίνει για να καθοριστεί η νομισματική πολιτική και την προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε. Στην πρώτη του εμφάνιση στο τιμόνι, ο Γουόρς περιέγραψε το σχέδιο – μια εκτεταμένη, φιλόδοξη προσπάθεια που περιλαμβάνει πέντε ομάδες εργασίας που θα αξιοποιήσουν πόρους και εμπειρογνώμονες εντός και εκτός της Fed.

Οι αξιολογήσεις αφορούν μία ολοκληρωμένη εξέταση όλων των τομέων που ορίζουν τη σύγχρονη νομισματική πολιτική. Η δουλειά τους θα είναι να εξετάσουν τις επικοινωνίες, τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η Fed για τη σφυγμομέτρηση της οικονομίας, την άποψη για τον πληθωρισμό και τις αιτίες του, τον αντίκτυπο της τεχνολογίας όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το μέγεθος και τη σύνθεση του ισολογισμού της Fed ύψους 6,7 τρισ. δολαρίων και την πιθανή πορεία προς τη συρρίκνωσή του.

Οι ομάδες εργασίας θα «θέσουν δύσκολες ερωτήσεις, θα εξετάσουν την τρέχουσα πρακτική, θα βρουν εναλλακτικές λύσεις και τελικά θα προτείνουν τα επόμενα βήματα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», τόνισε ο Γουόρς. «Κάθε ομάδα εργασίας θα εξυπηρετεί έναν στόχο που μοιράζονται όλοι γύρω από το τραπέζι στο οποίο κάθισα τις τελευταίες δύο ημέρες: μια Fed που έχει σαφή εικόνα της αποστολής της, είναι κατάλληλη για τον σκοπό της και επικεντρώνεται στο μέλλον», πρόσθεσε.

Αλλά η σκληρή ρητορική που χρησιμοποίησε σε βάρος της FOMC τον τελευταίο χρόνο είχε εξαφανιστεί. Τον περασμένο Ιούλιο, ενώ έκανε ήταν υποψήφιος για τη θέση, ζήτησε «αλλαγή καθεστώτος» στην Fed και επικαλέστηκε ένα «έλλειμμα αξιοπιστίας» αλλά πλέον δεν κρύβει το πόσο «απίστευτα εντυπωσιασμένος» ήταν με αυτά που είχε δει τις πρώτες εβδομάδες και πώς η συνάντηση «ενσάρκωσε το καλύτερα πνεύμα των παραδόσεων της Fed».

Η δυνητικά εχθρική ατμόσφαιρα γρήγορα έγινε συναδελφικό κλίμα, καθώς ο Γουόρς επιδιώκει να προχωρήσει σε μια θεμελιώδη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της Fed. «Αυτό που νομίζω ότι βλέπουμε είναι αλλαγή καθεστώτος, αλλά με βελούδινο γάντι», τόνισε ο Σκοτ Κλέμονς στο CNBC, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Brown Brothers Harriman.

Οι ομάδες εργασίας «ουσιαστικά θα επανεξετάσουν και ίσως αναθεωρήσουν όλες τις λειτουργικές πτυχές της πρακτικής της Fed, από τις επικοινωνίες έως τις πηγές δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τον ισολογισμό και το πλαίσιο του πληθωρισμού. Υπάρχουν πολλές πιθανές αλλαγές εκεί» πρόσθεσε. «Όλοι όσοι έχουν εργαστεί στη Fed γνωρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι μέσω αυτού ακριβώς που έκανε ο Γουόρς», υπογράμμισε ο πρώην αντιπρόεδρος της Fed, Ρότζερ Φέργκιουσον.

«Υπάρχουν κάποια πράγματα από τα οποία μπορεί κανείς να απαλλαγεί και τα οποία πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμα και υπάρχουν άλλα όπου ίσως πρέπει να είναι προσεκτικός» συμπλήρωσε. Η πρώην πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Λορέτα Μέστερ, υπηρέτησε σε μια υποεπιτροπή κατά τη διάρκεια της θητείας της, η οποία διήρκεσε από το 2014 έως το 2024, μέρος μιας σχεδόν 40ετούς καριέρας στην κεντρική τράπεζα.

«Όλα τα πράγματα που εξετάζει είναι πράγματα που έχει εξετάσει η Fed. Αλλά οργανώνει την εργασία και νομίζω ότι την θέτει σε ένα ταχύτερο από το τυπικό χρονοδιάγραμμα για ορισμένα από αυτά τα έργα που έχει αναλάβει η Fed στο παρελθόν. Οπότε, νομίζω ότι είναι καλό να μελετήσουμε όλα αυτά. Φυσικά, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συστάσεις και ποιες αλλαγές θέλει να κάνει» εκτίμησε.