Τσουκαλάς:-«Οι-πλατφόρμες-δεν-αντιμετωπίζουν-την-ακρίβεια»

Την πλατφόρμα «Poso Kanei» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο οποίος άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

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Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά: «Η πλατφόρμα Poso Kanei, την οποία διαφημίζει με την ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ενημερώνει τους πολίτες πόσα θα χάνουν από τον μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο πρωθυπουργός, και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας. Αυτές οι πλατφόρμες, τύπου «Poso Kanei», αποτελούν την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων επιλογών της κυβέρνησης, όσο δεν ελέγχει τα καρτέλ και την ακρίβεια. Άλλο «πολιτική διαχείριση», όπως κάνει ο πρωθυπουργός επικοινωνιακά, και άλλο «πολιτική αλλαγή», που έχει ανάγκη η χώρα και μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κάνει πράξη».

- sofokleous10.gr

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