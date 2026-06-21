eλληνικός-εμπορικός-στόλος:-Βίοι-αντίθετοι-για-αριθμό-πλοίων-και-χωρητικότητα

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Αύξηση 1,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Απριλίου 2025, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2025 προς τον Απρίλιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.867 πλοία. Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού…

Αύξηση 1,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Απριλίου 2025, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2025 προς τον Απρίλιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.867 πλοία.

Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.866.375 κόρους και παρουσίασε μείωση 0,8% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2025, ενώ μείωση 3,4% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2025 προς τον Απρίλιο 2024.