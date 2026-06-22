Αλλαγές-στην-εξωδικαστική-επίλυση-καταναλωτικών-διαφορών-φέρνει-η-νέα-ευρωπαϊκή-οδηγία

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Στη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με αντικείμενο την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας 2025/2647, η οποία αλλάζει το πλαίσιο για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μετά τη διακοπή λειτουργίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ODR).

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο γγ Ναπολέων Μαραβέγιας, η ομάδα καλείται να επεξεργαστεί νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις νέες ευρωπαϊκές προβλέψεις, που αφορούν τόσο τον τρόπο διαχείρισης των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων όσο και τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται: « έργο της ομάδας εργασίας είναι η επεξεργασία και κατάρτιση νομοθετικής πρότασης για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ) 2025/2647 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2015/2302, (ΕΕ) 2019/2161 και (ΕΕ) 2020/1828 μετά τη διακοπή της λειτουργίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών».

Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ορίστηκε η Αθηνά Σαλάππα, προϊσταμένη τμήματος Α’ της διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, στη γενική διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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