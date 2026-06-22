Αντιπαράθεση-Γεωργιάδη-Καρχιμάκη-για-το-«Αττικόν»-στον-ΣΚΑΪ:-«Απολύτως-ψευδές-ότι-έλειπαν-σεντόνια»

Αντιπαράθεση στον αέρα του ΣΚΑΪ σημειώθηκε μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λευτέρη Καρχιμάκη, με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», τα ράντζα και τις ελλείψεις υλικών.

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Ο Λευτέρης Καρχιμάκης αναφέρθηκε σε καταγγελίες για έλλειψη σεντονιών στο νοσοκομείο, κάνοντας λόγο για ζητήματα αξιοπρέπειας των ασθενών και υποστηρίζοντας ότι τέτοιες εικόνες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και με εκσυγχρονισμό της διοίκησης των νοσοκομείων μέσω ψηφιακών συστημάτων. «Όλη αυτή η συζήτηση θέλω να σας πω, ότι θα είχε αποφευχθεί, εάν τα χρήματα τα οποία είχαν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, είχαν αξιοποιηθεί και για την επαρκή ψηφιοποίηση της διοίκησης των νοσοκομείων», όπως είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε πρότυπα νοσοκομεία, όπως το «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά, ενώ τόνισε την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση ώστε να μην επιβαρύνεται το προσωπικό και οι ασθενείς.

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί έλλειψης σεντονιών στο «Αττικόν», επικαλούμενος στοιχεία της διοίκησης του νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει επάρκεια υλικών σε όλες τις κλινικές.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ράντζων, αναφέροντας την κατασκευή νέας πτέρυγας με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που θα προσθέσει 52 κλίνες, καθώς και διαγωνισμό για την προσθήκη ακόμη 110 κλινών στο πρώην νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα».

Όπως είπε, με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται συνολική αύξηση της δυναμικότητας κατά 162 κλίνες, γεγονός που, όπως υποστήριξε, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ράντζων.

Αναφορικά με την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχετικά έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία συστήματα ψηφιακής διαχείρισης υλικών, ιατρικών φακέλων και κόστους νοσηλειών, τα οποία θα διασυνδέονται με το MyHealth app.

«Άρα όχι μόνο μας ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια του ασθενούς, όχι μόνο εργαζόμαστε για την αξιοπρέπεια του ασθενής, αλλά τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει. Και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή με την ψηφιοποίηση. Όλο αυτό που ανέφερε ο κύριος Καρχιμάκης, ότι δεν κάναμε, το κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει: «Αν ισχυριζόμαστε ότι χάρη στην ανάρτηση του Καρχιμάκη βρέθηκαν σεντόνια κυριακάτικα στο Αττικόν, είναι αστείο».

«Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν είμαι περισσότερο ΝΔ από εκείνον»

Νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν υφίσταται θέμα δημιουργίας «κόμματος Σαμαρά», σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πιθανή μια τέτοια εξέλιξη στο πολιτικό σκηνικό.

«Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Όταν και αν υπάρξει, να με ρωτήσετε. Επειδή πιστεύω τελικά δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το σηκώνουμε τόσο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι «υπήρξε πρόεδρος της παράταξής μας και πολύ καλός πρωθυπουργός», προσθέτοντας ότι ο ίδιος «πιστεύει απολύτως στην έννοια της παράταξης».

«Εγώ δεν είμαι στο παραβάν να ξέρω τι θα ψηφίσει. Αλλά εγώ δεν είμαι περισσότερο Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Σαμαρά. Προς Θεού», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο πριν από το 2027, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον εκλογικό ορίζοντα και ότι «μέχρι στιγμής όταν λέει κάτι, το τηρεί».

«Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόοπτο, δεν βλέπω γιατί θα έχουμε εκλογές μέσα στο 2026», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει δημοσκοπικά χαρακτηριστικά κοντά σε αυτά των αρχών του 2023, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις.

- sofokleous10.gr

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