Απάντηση-Δούκα-στους-βαρείς-χαρακτηρισμούς-Καιρίδη

Σφοδρή αντιπαράθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς σημειώθηκε μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και τηλεοπτικές εμφανίσεις του δεύτερου τις τελευταίες μέρες.

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Σε σημερινή ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας κατηγόρησε τον κ. Καιρίδη για «ακραίους χαρακτηρισμούς» εναντίον του, κάνοντας λόγο για «διατεταγμένη υπηρεσία» και «εκφασισμό της πολιτικής ζωής», ενώ τόνισε ότι η Αθήνα «αλλάζει σελίδα», αναφερόμενος σε έργα και παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής.

Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα». Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο, όπως σημειώνει ο κ. Δούκας. «Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα».

Είχαν προηγηθεί τηλεοπτικές εμφανίσειςkairidis-doukasσε Action24 και ΑΝΤ1, όπου ο Δημήτρης Καιρίδης άσκησε έντονη κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, κάνοντας λόγο για «αποτυχημένο δήμαρχο» και υποστηρίζοντας ότι εξελέγη με χαμηλό ποσοστό στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Στο ΠΑΣΟΚ έχουν πάρει έναν, έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Έναν δήμαρχο Αθηνών που ως υποψήφιος πήρε 14%, για να μην τα ξεχνάμε αυτά, και μέσα από τη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε σε αυτό το πόστο. Τους έχει τρελάνει. Δεν ξέρω τι τους γίνεται».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που είναι σε μια άθλια εικόνα, και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί. Το ΠΑΣΟΚ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου. Πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα. Ένα τίποτα, ο οποίος τυχαία μέσα από μια συγκυρία εξελέγη. Δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί, μην έχετε καμία αμφιβολία».

- sofokleous10.gr

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