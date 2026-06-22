Αττικά Πολυκαταστήματα: Έτοιμα για εισαγωγή στο Euronext Athens

Η Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλος της IDEAL Holdings, προχωρά στην τελική φάση για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή όλων των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

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Μετά την έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 17 Ιουνίου 2026, η δημόσια προσφορά των μετοχών θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 24 Ιουνίου έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται για την 2 Ιουλίου 2026.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η IDEAL Holdings θα παραμείνει ο κύριος μέτοχος, διατηρώντας έμμεσο ποσοστό 52,5% στην εταιρεία.

Ο Δημοσθένης Μπούμης, διευθύνων σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε: «Η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει καταγράψει μια συνεπή πορεία ανάπτυξης και κερδοφορίας για πάνω από 20 χρόνια. Εισερχόμαστε τώρα σε νέο κύκλο με σαφές στρατηγικό σχέδιο, ισχυρές ταμειακές ροές και στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση μας στην αγορά, προσφέροντας αξία στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Η εισαγωγή στο Euronext Athens προσφέρει για πρώτη φορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην αναπτυξιακή μας πορεία και τις προοπτικές που δημιουργούμε στον τομέα του premium retail, ο οποίος έχει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στην Ελλάδα.»

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της IDEAL Holdings, επισήμανε: «Η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την εταιρεία και συνέχει τη φυσική εξέλιξη της επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings. Η Αττικά Πολυκαταστήματα είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο επενδυτικό μοντέλο για την IDEAL Holdings λόγω της σημαντικής θέσης στην αγορά, της αποτελεσματικής διοικητικής ομάδας και των ισχυρών αναπτυξιακών προοπτικών. Ως κύριος μέτοχος, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη διοίκηση και το αναπτυξιακό σχέδιο της εταιρείας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας.»

Κύριοι ανάδοχοι για την προσφορά είναι οι Εθνική Τράπεζα, AXIA, Eurobank, Piraeus. Οι υπόλοιποι ανάδοχοι περιλαμβάνουν τις Optima, Euroxx, Παντελάκης Χρηματιστηριακή και Beta Securities. Η Εθνική Τράπεζα είναι ο σύμβουλος εισαγωγής. Νομικός σύμβουλος της έκδοσης είναι η δικηγορική εταιρεία Karatzas & Partners, ενώ η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton έχει αναλάβει τον οικονομικό έλεγχο.

Αττικά Πολυκαταστήματα: Διαρκής ανάπτυξη και σταθερή κερδοφορία για πάνω από 20 χρόνια

Η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, συνδυάζοντας σημαντική θέση στον κλάδο, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παρουσία σε εμβληματικές τοποθεσίες υψηλής εμπορικής κίνησης και τουρισμού, μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brands και συνεχώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή παρουσία, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Συνεχείς επενδύσεις και Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030

Από το 2021, η Αττικά Πολυκαταστήματα εφαρμόζει το καινοτόμο επενδυτικό πλάνο «Elevation Project», για το οποίο, μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, έχει επενδύσει 21 εκατ. ευρώ αναβαθμίζοντας σημαντικά τις υποδομές, την εμπορική της πρόταση και την εμπειρία του πελάτη. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030 προβλέπει ετήσιες επενδύσεις 7 εκατ. ευρώ με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στον τομέα των premium και luxury retail μέσω οργανικής ανάπτυξης, διεύρυνσης της παρουσίας και νέων επενδύσεων σε φυσικά και ψηφιακά σημεία.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις

Η Αττικά Πολυκαταστήματα παρουσιάζει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2026, όπου η εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων στα 53 εκατ. ευρώ (+8%), συγκρίσιμα EBITDA 3,6 εκατ. ευρώ (+2%) και συγκρίσιμα κερδών προ φόρων (EBT) 2 εκατ. ευρώ (+7%). Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 12,3 εκατ. ευρώ (31.03.2026).

Στον επιχειρησιακό τομέα, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατομμύρια επισκέπτες κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ το attica e-shop, επωφελούμενο από τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων, σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων κατά 40%.

Δραστηριοποίηση σε μια αγορά με ισχυρές προοπτικές

Η Αττικά Πολυκαταστήματα δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η συνεχής ενίσχυση του τουρισμού υψηλής αξίας, η αναβάθμιση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε premium και luxury προορισμούς για επισκέπτες από τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο, καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών οίκων για παρουσία σε αναδυόμενες αγορές, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αττικά Πολυκαταστήματα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική της αγοράς, επενδύοντας στη ισχυρή θέση, το αναγνωρίσιμο brand, τις στρατηγικές συνεργασίες και την αποδεδειγμένη ικανότητα της να διασφαλίζει συνεχή ανάπτυξη και κερδοφορία.

Εισαγωγή στο Euronext Athens: Στρατηγική ανάπτυξη και ωρίμανση της επιχείρησης

Η εισαγωγή στο Euronext Athens αναβαθμίζει τη λειτουργία της εταιρείας, ενισχύει τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση και προσφέρει μεγαλύτερη διοικητική ευελιξία. Η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης μελλοντικών επενδύσεων, οργανικής ανάπτυξης, τεχνολογικής αναβάθμισης και επέκτασης δραστηριοτήτων, καθιστώντας την εταιρεία ακόμα πιο ελκυστική για συνεργασίες και νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, καταλήγει η ανακοίνωση.