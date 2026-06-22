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    Tuesday, June 23
    Βενεζουέλα:-Εκτινάχθηκαν-τα-έσοδα-από-τις-εξαγωγές-πετρελαίου-το-πρώτο-τρίμηνο
    Βενεζουέλα: Εκτινάχθηκαν τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο

    Βενεζουέλα: Εκτινάχθηκαν τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Τα 5,49 δισεκατομμύρια δολάρια έφτασαν τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 21,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η κεντρική τράπεζα της χώρας.

    Η Βενεζουέλα καταγράφει σημαντική ανάκαμψη φέτος σε ό,τι αφορά την παραγωγή αργού πετρελαίου και τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αφότου το Καράκας άνοιξε τις πόρτες σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες και η Ουάσινγκτον χαλάρωσε τις κυρώσεις σε βάρος του, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο τον Ιανουάριο.

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    Εξαιρουμένων των εξαγωγών πετρελαίου, τα έσοδα από τις εξαγωγές ανήλθαν σε 2,27 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας.

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