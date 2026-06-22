«Βουτιά»-5%-για-τη-μετοχή-της-alphabet-μετά-την-αποχώρηση-κορυφαίων-στελεχών-tn

Η μετοχή της Alphabet οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

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Απώλειες που ξεπερνούν το 5% σημειώνει την Δευτέρα η Alphabet, με τη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού να οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο αλλά και προς μια απώλεια κεφαλαιοποίησης-ρεκόρ, γεγονός που αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πρόσφατη απώλεια ταλαντούχων στελεχών της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της μητρικής της Google υποχωρεί κατά 5,51% στα 347,23 δολάρια κατά τις συναλλαγές της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η μετοχή της Alphabet φαίνεται να οδεύει προς τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση της από τις 7 Μαΐου του περασμένου έτους. Επίσης, φαίνεται ότι θα χάσει 269 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, κάτι που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια στην ιστορία της, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτούσε την όγδοη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση κεφαλαιοποίησης για οποιαδήποτε αμερικανική εταιρεία που έχει καταγραφεί ποτέ.

Και άλλες μετοχές εταιρειών hyperscaler σημειώνουν απώλειες στις σημερινές συναλλαγές. Η μετοχή της Microsoft χάνει περίπου 2,5% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για σχέδια κατασκευής ενός νέου συγκροτήματος κέντρων δεδομένων, ενώ ο τίτλος της Meta Platforms υποχωρεί κατά 2%.

Οι τέσσερις κορυφαίες εταιρείες που διεκδικούν την ηγεσία στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζονται για πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και για ταλαντούχους επαγγελματίες ικανούς να διαμορφώσουν την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, έχασε δύο κορυφαίους ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Noam Shazeer, συν-επικεφαλής του μοντέλου Gemini της Google, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποχωρεί από το εργαστήριο Google DeepMind για να ενταχθεί στην OpenAI, την εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT. Η αποχώρησή του ήρθε μόλις λίγα χρόνια μετά την επιστροφή του στη Google από τη νεοσύστατη εταιρεία Character.AI, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 2,7 δισ. δολαρίων μεταξύ των δύο εταιρειών.

Την Παρασκευή, ο John Jumper, κάτοχος βραβείου Νόμπελ, ανακοίνωσε επίσης ότι θα αποχωρήσει από την Alphabet. Ο νέος του προορισμός είναι η Anthropic, η εταιρεία που ανέπτυξε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude.

Ο αναλυτής της Citzen, Andrew Boone, σημείωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το αρνητικό σενάριο για την Google πριν από μερικά χρόνια ήταν ότι θα έχανε ταλαντούχους υπαλλήλους προς όφελος νέων ανταγωνιστών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα κατάφερνε να καλύψει το χάσμα στην ανάπτυξη. Τώρα, αυτοί οι φόβοι φαίνεται να αναδύονται ξανά.

Οι αποχωρήσεις «εγείρουν την ανησυχία ότι η Google χάνει τον πόλεμο για προσέλκυση ταλέντων στην αιχμή της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της DA Davidson, Gil Luria, στο MarketWatch μέσω -. «Η Google διέθετε το πιο προηγμένο μοντέλο για μερικές εβδομάδες πέρυσι, κάτι που τη βοήθησε να αναγνωριστεί ως νικήτρια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά έκτοτε έχει υποχωρήσει, και αυτές οι αποχωρήσεις ενδέχεται να σημαίνουν ότι μένει πίσω».