Βράβευση των πρώτων αποφοίτων από τα προγράμματα της CrediaBank

Η CrediaBank τίμησε τους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy, των δύο ετήσιων καινοτόμων προγραμμάτων πιστοποίησης που προσφέρθηκαν φέτος για πρώτη φορά στους Relationship Managers (RMs) του δικτύου της, οι οποίοι διαχειρίζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες της CrediaCobalt Personal Banking.

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Η CrediaBank, επενδύοντας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, δημιούργησε το 2025 δύο εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποίησης με προδιαγραφές mini MBA, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη της να εξελιχθούν στην επαγγελματική τους πορεία, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Το CrediaBusiness Academy σχεδιάστηκε για τους Small Business Relationship Managers (που ασχολούνται με μικρομεσαίες επιχειρήσεις), σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με τη συμμετοχή εισηγητών από την PwC Academy. Από την άλλη, το CrediaBank Wealth Management Academy απευθύνεται στους RMs που διαχειρίζονται την περιουσία πελατών της CrediaCobalt Personal Banking και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Franklin Templeton, έναν κορυφαίο παγκόσμιο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων με διεθνή εξειδίκευση και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση πλούτου.

Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη νέα πραγματικότητα του ESG μέχρι τη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου, τις ανάγκες marketing και τις διεθνείς τάσεις στις αγορές, καθώς και τη διαχείριση επενδυτικού ρίσκου, οι RMs αποκτούν γνώσεις και εφόδια που τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν τους πελάτες τους με μια ολιστική κατανόηση της επιχειρηματικής και οικονομικής τους καθημερινότητας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης, ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer της CrediaBank, δήλωσε: «Για εμάς, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής είναι η κινητήριος δύναμη. Με τη δημιουργία των Ακαδημιών της CrediaBank, σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, παρέχουμε επαγγελματική εκπαίδευση πέρα από την τραπεζική, που ενδυναμώνει τα στελέχη μας και παράλληλα ενισχύει την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών μας. Οι πελάτες μας αποκτούν έναν συνεργάτη ανάπτυξης σε κάθε στάδιο της πορείας της επιχείρησης ή των επενδύσεών τους».

Η δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη, Managing Director του ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε: «Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται έναν τραπεζικό σύμβουλο – συνομιλητή που να κατανοεί ολιστικά τις πτυχές της επιχείρησης. Το CrediaBusiness Academy έχει σχεδιαστεί ακριβώς γύρω από αυτή την ανάγκη: Μέσω πραγματικών μελετών περίπτωσης επιχειρήσεων-πελατών, τα στελέχη της CrediaBank εντόπισαν σύνθετα προβλήματα και πρότειναν λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η ενεργός συμμετοχή των επιχειρήσεων ήταν η συνθήκη που δημιούργησε πραγματική αξία και για τις δύο πλευρές. Το αποτέλεσμα ήταν μια εκπαιδευτική εμπειρία υψηλής πρακτικής αξίας, που ενισχύει τον ρόλο των Small Business RMs ως στρατηγικών συνεργατών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Ο Ζώης Σωτηρόπουλος, Partner – Managed Services Leader της PwC’s Academy, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του CrediaBusiness Academy, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Small Business Relationship Managers, μέσω του οποίου παρουσιάσαμε σύγχρονες μεθοδολογίες και πρακτικά εργαλεία για άμεση εφαρμογή στην καθημερινή τραπεζική πρακτική.

Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση βασίστηκε σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια, που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της CrediaBank στην καθημερινότητά τους. Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης ενίσχυση των δεξιοτήτων των SBRMs της CrediaBank, ώστε να υποστηρίζουν ουσιαστικά τους πελάτες τους, να κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες τους και να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης».

Ο Amar Mehta, Head of Retail – GEM & Africa της Franklin Templeton, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική αγορά για τη Franklin Templeton και είμαστε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα διαχείρισης πλούτου στη χώρα.

Η συνεργασία μας με την CrediaBank αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των συμβουλευτικών δεξιοτήτων των στελεχών, καθώς και στη βοήθεια προς τους πελάτες ώστε να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προτύπων στον τομέα διαχείρισης πλούτου στην Ελλάδα».

Πλέον, κάθε νέος RM που εντάσσεται στην ομάδα της CrediaBank και διαχειρίζεται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πελάτες Cobalt θα λαμβάνει την αντίστοιχη εκπαίδευση πιστοποίησης.