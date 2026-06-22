Βραβείο Διαφορετικότητας στον ΟΛΠ από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. είναι μία από τις 41 μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έλαβαν για πρώτη φορά το «Βραβείο Διαφορετικότητας», μία σημαντική θεσμική διάκριση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις που προάγουν την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στον εργασιακό τους χώρο.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της συμπερίληψης, μέσω διαφανών διαδικασιών, ίσων ευκαιριών, προσβάσιμων πρακτικών και δίκαιης μεταχείρισης των εργαζομένων.

Η OΛΠ Α.Ε. κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 41 επιχειρήσεων που έλαβαν το Βραβείο Διαφορετικότητας, σύμφωνα με τη σειρά υποβολής των αιτήσεων. Για την ΟΛΠ Α.Ε., αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και έχουν ίσες ευκαιρίες προόδου.

Το Βραβείο Διαφορετικότητας παρέλαβε εκ μέρους της ΟΛΠ Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Su Xudong, παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κας Δόμνας Μιχαηλίδου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και της Υφυπουργού για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κας Έλενας Ράπτη.

Ο κ. Su δήλωσε:

«Η βράβευση με το Βραβείο Διαφορετικότητας είναι ιδιαίτερη τιμή για την ΟΛΠ (ΚΟ) – ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ