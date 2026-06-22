ΔΕΗ: Εγκρίθηκε η διανομή μικτού μερίσματος €0,60 ανά μετοχή από τη Γενική Συνέλευση

Η ΔΕΗ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου 2026, τηρώντας τους νόμους και το Καταστατικό της, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

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Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 677 μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, εκπροσωπώντας 460.021.288 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου από συνολικό αριθμό 587.549.758 κοινών ονομαστικών μετοχών (οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για την απαρτία σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, άρθρο 50, παρ. 1, περ. α’), με αποτέλεσμα να σημειωθεί απαρτία 78,29%. Κατά τη Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2026, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 24η εταιρική χρήση (1.1.2025 έως 31.12.2025) της ΔΕH Α.Ε. και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 141 του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 24ης Εταιρικής Χρήσης, καθώς και τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας και αναρτήθηκαν στον ιστότοπό της.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους ανήλθε σε 460.021.288, που αντιστοιχούν στο 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 459.843.705, κατά: 155.633, αποχή: 21.950. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,96% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την 24η εταιρική χρήση (1.1.2025 έως 31.12.2025) της ΔΕH Α.Ε. και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την ίδια εταιρική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Μετά την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της 24ης εταιρικής χρήσης και την απαλλαγή των ελεγκτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και των άρθρων 108 και 117, παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους ανήλθε σε 460.021.288, που αντιστοιχούν στο 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 453.119.043, κατά: 1.632.653, αποχή: 5.269.592.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,50% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. και συγκεκριμένα τον κ. Ιωάννη Πιέρρο με ΑΜ ΣΟΕΛ 3505 ως τακτικό και τον κ. Νικόλαο Ντιπτσή με ΑΜ ΣΟΕΛ 27341 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2026 – 31.12.2026, εγκρίνοντας παράλληλα την αμοιβή του ελεγκτικού οίκου για τη χρήση του 2026, ποσού €1.054.327, που περιλαμβάνει την αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους ανήλθε σε 460.021.288, που αντιστοιχούν στο 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 459.035.926, κατά: 984.892, αποχή: 470. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,79% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) της εταιρικής χρήσης 2026, σύμφωνα με το άρθρο 154 Γ του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον ελεγκτικό οίκο «Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Πιέρρο (ΑΜ ΣΟΕΛ: 3505) ως τακτικό και τον κ. Νικόλαο Ντιπτσή (ΑΜ ΣΟΕΛ 27341) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) και ενέκρινε την αμοιβή ποσού €198.450 για τη χρήση 2026.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους ανήλθε σε 460.021.288, που αντιστοιχούν στο 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 459.627.245, κατά: 393.553, αποχή: 490. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,91% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού Έτους 2025.

Η Γενική Συνέλευση, με συμβουλευτική ψήφο σύμφωνα με το νόμο, ενέκρινε την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2025, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους ανήλθε σε 460.021.288, που αντιστοιχούν στο 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 379.021.494, κατά: 80.851.815, αποχή: 147.979.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 82,39% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού €0,60 ανά μετοχή, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διατάξεις των άρθρων 158 έως 161 του ν. 4548/2018.

Διευκρινίζεται ότι το πλήθος των μετοχών που δικαιούνται μέρισμα θα οριστεί κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record date), εξαιρουμένων των ίδιων μετοχών. Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανέρχεται περίπου στα €350 εκατ.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους ανήλθε σε 460.021.288, που αντιστοιχούν στο 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 460.014.178, κατά: 7.110, αποχή: 0. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9985% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έγκριση διανομής μέρους κερδών της Εταιρείας σε δικαιούχους σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή μέρους κερδών έως του ποσού των €11.100.000 που αφορά σε 151 δικαιούχους πρόσθετου κινήτρου, για την επίτευξη των στόχων του 2025, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους ανήλθε σε 460.021.288, που αντιστοιχούν στο 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 383.664.230, κατά: 76.356.949, αποχή: 109. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 83,40% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2025. Για το θέμα δεν απαιτείτο ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Για το θέμα δεν απαιτείτο ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με τις προσλήψεις της ΔΕΗ Α.Ε. το έτος 2025. Για το θέμα δεν απαιτείτο ψηφοφορία.