ΔΕΗ: EBITDA €2 δισ., μέρισμα +50% και πλάνο €24 δισ. — η νέα ταυτότητα ενός περιφερειακού πρωταγωνιστή

Με ισχυρά μεγέθη στο ενεργητικό της και ένα φιλόδοξο πενταετές πλάνο στο τραπέζι, η ΔΕΗ παρουσίασε σήμερα, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της για την 24η εταιρική χρήση (1.1.2025 – 31.12.2025), έναν απολογισμό που η διοίκηση χαρακτήρισε «χρονιά-ορόσημο». Το αφήγημα ήταν σαφές: ο Όμιλος δεν είναι πλέον η κρατική επιχείρηση λιγνίτη του παρελθόντος, αλλά ένας καθετοποιημένος ενεργειακός παίκτης με παρουσία σε πέντε χώρες, βλέμμα στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και είσοδο στον κόσμο των ψηφιακών υποδομών.

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Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση μερίσματος

Το 2025 το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα €2,0 δισ., αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2024, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €450 εκατ. έναντι €360 εκατ. το προηγούμενο έτος. Στη βάση αυτής της επίδοσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση μέρισμα €0,60 ανά μετοχή — αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το προηγούμενο μέρισμα των €0,40.

Οι συνολικές επενδύσεις της χρονιάς διαμορφώθηκαν στα €2,8 δισ., με έμφαση στις ΑΠΕ και τη Διανομή, αποτυπώνοντας τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του Ομίλου.

Πιο «πράσινο» μείγμα — και τέλος εποχής για τον λιγνίτη

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ έφτασε τα 7,2 GW, με το μερίδιό τους στο συνολικό χαρτοφυλάκιο να ανεβαίνει στο 58% από 47% το 2024. Η συνολική παραγωγή παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στις 20,9 TWh, αλλά η σύνθεσή της έγινε καθαρότερη, με αποτέλεσμα οι εκπομπές CO₂ να υποχωρήσουν κατά 5%.

Το πιο συμβολικό σημείο: το 2026 η ΔΕΗ καθίσταται εταιρεία απαλλαγμένη από λιγνίτη, νωρίτερα από αρκετούς μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους — ένα ορόσημο που κλείνει οριστικά έναν κύκλο δεκαετιών.

Διανομή και πελάτης: σταθερότητα σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο

Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) στη Διανομή αυξήθηκε κατά €0,8 δισ. και έφτασε τα €5,7 δισ., με στοχευμένες επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία. Το EBITDA του κλάδου διατηρήθηκε σταθερό στα €0,8 δισ.

Στην εμπορία, ο Όμιλος διατήρησε ανθεκτικά μερίδια αγοράς — 50% στην Ελλάδα και 15% στη Ρουμανία — με τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις 31,9 TWh, ελαφρώς χαμηλότερες (-1,9%) έναντι του 2024. Παράλληλα, η εταιρεία επένδυσε σε νέα προϊόντα (myHome Maxima, myBusiness Dynamic, PPC Ore Smart+) και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου εξυπηρέτησης.

Η μεγάλη εικόνα: +866% απόδοση από το 2019

Ο πολυετής μετασχηματισμός αποτυπώνεται στους αριθμούς για τους μετόχους. Από το 2019 έως σήμερα, η συνολική απόδοση για τους μετόχους (TSR) της ΔΕΗ φτάνει το +866%, έναντι +113% του δείκτη EuroStoxx Utilities — μια υπεραπόδοση που στηρίζεται τόσο στην άνοδο της μετοχής όσο και στην επανέναρξη του μερίσματος από το 2024.

Οι καταλύτες του 2026

Το τρέχον έτος ξεκίνησε με σειρά εξελίξεων-ορόσημων:

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €4,25 δισ. τον Μάιο, με τη ζήτηση των επενδυτών (€17,8 δισ.) να υπερκαλύπτει την έκδοση κατά 4,4 φορές — παράλληλα με ιδιωτική τοποθέτηση ιδίων μετοχών €250 εκατ. Η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα €13 δισ.

τον Μάιο, με τη ζήτηση των επενδυτών (€17,8 δισ.) να υπερκαλύπτει την έκδοση κατά 4,4 φορές — παράλληλα με ιδιωτική τοποθέτηση ιδίων μετοχών €250 εκατ. Η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα €13 δισ. Αναβάθμιση από την S&P σε «BB» από «BB-» , με σταθερό outlook.

, με σταθερό outlook. Ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία και απόκτηση έξι αιολικών πάρκων (107,1 MW) μέσω συμφωνίας με τη Motor Oil.

στη Δυτική Μακεδονία και απόκτηση έξι αιολικών πάρκων (107,1 MW) μέσω συμφωνίας με τη Motor Oil. Στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone Ελλάδας (κοινή εταιρεία 50%-50%) για δίκτυο οπτικών ινών (FTTH), που διευρύνει τη ΔΕΗ πέρα από την ενέργεια.

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2030

Η διοίκηση παρουσίασε ένα επενδυτικό πλάνο ~€24 δισ. για την πενταετία (~€4,8 δισ. ετησίως, έναντι €3,4 δισ. στο προηγούμενο πλάνο). Το μισό κατευθύνεται στην Ελλάδα (52%), με τη Ρουμανία (21%) και τις λοιπές χώρες (27%) να μοιράζονται το υπόλοιπο. Ανά τομέα, το 69% αφορά τις καθετοποιημένες δραστηριότητες, 19% τη Διανομή, 7% τα data centers και 5% λοιπά.

Οι στόχοι του 2030 είναι αξιοσημείωτοι:

EBITDA €4,6 δισ. (CAGR ~18%)

(CAGR ~18%) Καθαρά κέρδη €1,5 δισ. (τριπλασιασμός)

(τριπλασιασμός) Μέρισμα €1,4/μετοχή (CAGR ~15%)

(CAGR ~15%) ~19 GW ΑΠΕ και RAB €7,3 δισ. στη Διανομή

Κομβικός νέος πυλώνας είναι τα data centers: στην Κοζάνη βρίσκονται σε εξέλιξη εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, με την πρώτη φάση (300 MW) να αναμένεται σε λειτουργία έως το τέλος του 2028 και δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW. Παράλληλα, ο Όμιλος προσθέτει Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία στις χώρες-στόχους, εκμεταλλευόμενος τη στενότητα και τις υψηλότερες αποδόσεις της περιοχής.

Σημεία προσοχής

Πέρα από τη θετική εικόνα, υπάρχουν στοιχεία που αξίζει να παρακολουθηθούν: η ελαφρά υποχώρηση μεριδίων (Ελλάδα 51%→50%, Ρουμανία 16%→15%) και των πωλήσεων (-1,9%), η ομαλοποίηση των επενδύσεων Διανομής (-17%) και το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της κερδοφορίας του 2030 βασίζεται σε στόχους που προϋποθέτουν εκτέλεση σε νέες αγορές και κλάδους (data centers) με υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας. Οι ίδιες οι «δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα» της εταιρείας υπενθυμίζουν ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς.

Πίνακας: Τα βασικά μεγέθη με μια ματιά

Μέγεθος 2024 2025 Στόχος 2030 Προσαρμοσμένο EBITDA €1,8 δισ. €2,0 δισ. (+13%) €4,6 δισ. (CAGR ~18%) Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη €0,36 δισ. €0,45 δισ. €1,5 δισ. (>3x) Μέρισμα ανά μετοχή €0,40 €0,60 (+50%) €1,4 (CAGR ~15%) Επενδύσεις (CAPEX) €3,0 δισ. €2,8 δισ. €24 δισ. (2026-30) Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ 5,5 GW 7,2 GW (58% μείγματος) ~19 GW RAB Διανομής €4,9 δισ. €5,7 δισ. (+€0,8) €7,3 δισ. Παραγωγή 21,0 TWh 20,9 TWh – Εκπομπές CO₂ 10,3 εκατ. τόνοι 9,8 εκατ. τόνοι (-5%) – Μερίδιο αγοράς (Ελλάδα/Ρουμανία) 51% / 16% 50% / 15% – TSR από 2019 – +866% (vs +113% κλάδος) –

- Παρουσίαση 24ης Γενικής Συνέλευσης ΔΕΗ, ομιλία διοίκησης.