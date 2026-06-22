«Δεν-πήρε-ρίσκα,-δεν-είχε-σαφές-σχέδιο»:-Πώς-ο-Κιρ-Στάρμερ-οδηγήθηκε-στην-πτώση-σε-λιγότερο-από-δύο-χρόνια-εξουσίας-στη-Βρετανία

Πλέον, το βάρος περνά στον διάδοχό του – σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι θα είναι ο Άντι Μπέρναμ – ο οποίος θα πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι οι Εργατικοί διαθέτουν ένα συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Οι υποστηρικτές του αντιτείνουν ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πλέγμα προβλημάτων που ελάχιστοι ηγέτες θα μπορούσαν να διαχειριστούν. Δύο δεκαετίες στασιμότητας στα εισοδήματα, πιεσμένες δημόσιες υπηρεσίες, υψηλά φορολογικά βάρη και αυξημένο δημόσιο χρέος περιόριζαν δραστικά τα περιθώρια κινήσεων. Όλα αυτά συνέβαιναν σε ένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον και απέναντι σε ένα εκλογικό σώμα με ολοένα μικρότερη υπομονή.

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Ζοχράν Μαμντάνι», σημείωσε στους Financial Times, αναφερόμενος στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που επικράτησε πολιτικά πέρυσι. «Οι επιτυχημένοι ηγέτες της κεντροαριστεράς σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικές πολιτικές. Όλοι όμως μπορούν να επικοινωνήσουν ένα όραμα και να εξηγήσουν γιατί το ακολουθούν. Ο Στάρμερ δεν κατάφερε να το κάνει».

Ο καθηγητής Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Μπεν Άνσελ , εκτιμά ότι η πτώση του οφείλεται «πρωτίστως σε αποτυχία ηγεσίας» και στην απροθυμία του να αναλάβει «μεγάλα πολιτικά ρίσκα» σε ζητήματα όπως η φορολογία, η μετανάστευση και η κοινωνική πρόνοια.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι, παρά τις εξαγγελίες για «ορόσημα», «αποστολές» και «θεμέλια αλλαγής», ο Στάρμερ ουδέποτε παρουσίασε ένα σαφές και πειστικό κυβερνητικό σχέδιο.

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τη μετανάστευση, τις δημόσιες υπηρεσίες και την οικονομία επιβάρυνε περαιτέρω τη θέση του, ενώ αντιδράσεις (οι οποίες εντάθηκαν λόγω Επστάιν ) προκάλεσε και ο διορισμός του λόρδου Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον.

Η δημοτικότητά του δέχθηκε γρήγορα πλήγμα εξαιτίας της αντιπαράθεσης για δωρεές ενδυμάτων και εισιτηρίων εκδηλώσεων. Ωστόσο, δεν ανέκαμψε ποτέ πραγματικά μετά την απόφασή του να περικόψει το επίδομα θέρμανσης των συνταξιούχων.

Έπειτα από χρόνια εσωκομματικών συγκρούσεων στους Συντηρητικούς και το χάος που προκάλεσε το Brexit , ο Στάρμερ παρουσίασε τους Εργατικούς ως τη σοβαρή και υπεύθυνη δύναμη που θα αποκαθιστούσε την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, στις 5 Ιουλίου 2024 , υποσχέθηκε μια πολιτική που θα «παρεμβαίνει λιγότερο στις ζωές των ανθρώπων». Το γεγονός ότι παραιτείται τόσο σύντομα μετά από μια σαρωτική εκλογική νίκη και καταγράφεται ως ο πρωθυπουργός των Εργατικών με τη μικρότερη θητεία αποτελεί ηχηρή διάψευση αυτής της υπόσχεσης.

Ο Στάρμερ είχε διαγράψει επιτυχημένη πορεία ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπηρέτησε ως ανώτατος εισαγγελέας της Αγγλίας και της Ουαλίας πριν εκλεγεί βουλευτής το 2015, σε ηλικία 52 ετών. Η διοικητική αυτή εμπειρία αποτέλεσε βασικό στοιχείο της πολιτικής του πρότασης προς τους πολίτες.

Ψηφοφόροι, επιχειρηματικοί ηγέτες, επενδυτές και ξένοι ηγέτες είχαν ελπίσει ότι η πρωθυπουργία του θα σηματοδοτούσε μια νέα αρχή μετά από 14 περιπετειώδη χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών . Αντί γι’ αυτό, ενδέχεται να μείνει στην ιστορία ως μια περίοδος που παρέτεινε την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Ο Κιρ Στάρμερ δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός ούτε από επαγγελματική επιλογή ούτε από ένστικτο. Η απόσταση που διατηρούσε από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς του Γουεστμίνστερ συνέβαλε στην άνοδό του στο ανώτατο αξίωμα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε αδυναμίες που τελικά τον οδήγησαν εκτός εξουσίας σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Από την εργατική τάξη στο πολιτικό κατεστημένο

Ο Στάρμερ προερχόταν από εργατική οικογένεια — ακόμη και ο ίδιος αστειευόταν για το πόσο συχνά αναφερόταν στο επάγγελμα του πατέρα του ως κατασκευαστή εργαλείων. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου ταυτίστηκε με την εικόνα της μορφωμένης αριστεράς του βόρειου Λονδίνου.

Οι αριστεροί ψηφοφόροι δεν τον θεώρησαν ποτέ πραγματικά δικό τους άνθρωπο. Αντιδρούσαν στη σκληρή ρητορική του για τη μετανάστευση και θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος που κάποτε είχε υπερασπιστεί ακτιβιστές απέναντι στη McDonald’s δεν ήταν πλέον αφοσιωμένος στις προοδευτικές αρχές. Μέχρι το 2026, πολλοί αστικοί αριστεροί ψηφοφόροι είχαν στραφεί προς το Κόμμα των Πρασίνων.

Μετά την εκλογή του στη βουλευτική περιφέρεια Χόλμπορν και Σεντ Πάνκρας το 2015, κέρδισε την εκτίμηση των φιλοευρωπαίων ψηφοφόρων των Εργατικών ως εκπρόσωπος του κόμματος για το Brexit, αντιτασσόμενος σε πολλές από τις προτάσεις των Συντηρητικών για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ένα κόμμα βαθιά διχασμένο από την περίοδο του Τζέρεμι Κόρμπιν, ο Στάρμερ αντιμετωπιζόταν ως μια σχετικά «καθαρή» πολιτική φιγούρα. Δεν ταυτίστηκε πλήρως με τον τότε ηγέτη, αλλά ούτε συγκρούστηκε ανοιχτά μαζί του.

Η μετατόπιση προς το κέντρο

Η στρατηγική αυτή του επέτρεψε να επικρατήσει στις εσωκομματικές εκλογές του 2020. Η αρχική του πλατφόρμα περιλάμβανε αυξήσεις φόρων για τα υψηλά εισοδήματα, κατάργηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια και επανακρατικοποίηση των δικτύων ενέργειας και ύδρευσης.

Μέσα σε λίγους μήνες, υπό την επιρροή του στενού συνεργάτη του Μόργκαν ΜακΣουίνι, εγκατέλειψε πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις, μετακινήθηκε προς πιο κεντρώες θέσεις και ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Κόρμπιν. Η προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό στο κόμμα ίσως αποδειχθεί τελικά η πιο διαχρονική πολιτική του παρακαταθήκη.

Ο Στάρμερ συνήθιζε να λέει ότι αποκαθιστούσε την αξιοπιστία των Εργατικών μέσα σε μία μόνο κοινοβουλευτική θητεία, όταν οι Νιλ Κίνοκ, Τζον Σμιθ και Τόνι Μπλερ χρειάστηκαν σχεδόν μια δεκαετία. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και οι υποστηρικτές του δυσκολεύονταν να εξηγήσουν τι ακριβώς θα έκανε το κόμμα του όταν αναλάμβανε την εξουσία.

Χωρίς σαφή θεωρία αλλαγής

Σύμφωνα με στελέχη που συνεργάστηκαν μαζί του, ο Στάρμερ μπήκε στην κυβέρνηση χωρίς ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα και χωρίς μια σαφή «θεωρία αλλαγής» για το πώς θα μετασχημάτιζε τη χώρα.

Αντιμετώπιζε κάθε πρόβλημα σαν να ξεκινούσε από λευκό χαρτί. Δεν ήταν άνθρωπος της εσωστρέφειας και ενδιαφερόταν κυρίως για τις διεθνείς υποθέσεις, γεγονός που συχνά άφηνε ακόμη και τους στενότερους συνεργάτες του να αναρωτιούνται ποιος ήταν ο τελικός του στόχος.

Αρχικά κατηγορήθηκε ότι απέκλειε τους βουλευτές από τη λήψη αποφάσεων και στηρίχθηκε σε έναν στενό κύκλο συμβούλων, κυρίως από το think tank «Labour Together» και το περιβάλλον της εποχής του Νέου Εργατικού Κόμματος. Στη συνέχεια απομάκρυνε σειρά κορυφαίων στελεχών και συμβούλων, μεταξύ των οποίων τον Μόργκαν ΜακΣουίνι, τη βαρόνη Σου Γκρέι και τον Σερ Κρις Γουόρμαλντ, χωρίς όμως να καταφέρει να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα.

Δημόσιοι λειτουργοί ανέφεραν επίσης ότι δίσταζε να υπερασπιστεί πολιτικές αποφάσεις όταν αυτές γίνονταν αντιδημοφιλείς. Ακόμη και αν αρχικά διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τη σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η υπόθεση Μάντελσον ανέδειξε μια πιο παθητική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων.

«Δεν υπήρχε πραγματική πίεση για αποτελέσματα. Πίστευε ότι ήταν δουλειά κάποιου άλλου», ανέφερε πρώην συνεργάτης του.

Το τέλος μιας σύντομης πρωθυπουργίας

Παρά μια προσωρινή «ανάσα» τον Φεβρουάριο, όταν ο ηγέτης των Εργατικών στη Σκωτία ζήτησε δημόσια την παραίτησή του, πολλοί βουλευτές κατέληξαν μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου ότι ο πολιτικός του χρόνος είχε τελειώσει.

Για μεγάλο διάστημα παρέμεινε στη θέση του επειδή δεν υπήρχε συμφωνία για τον διάδοχό του. Η κατάσταση άλλαξε όταν ο Άντι Μπέρναμ έπεισε τον Τζος Σάιμονς να παραιτηθεί από την έδρα του στο Μέικερφιλντ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου που ακολούθησε, ο Στάρμερ δεν κατάφερε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των βουλευτών. Η παραίτηση του υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι, εξαιτίας διαφωνίας για τις στρατιωτικές δαπάνες, υπονόμευσε και το τελευταίο βασικό του επιχείρημα περί σταθερότητας.

Η σαρωτική νίκη του Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ την περασμένη εβδομάδα έπεισε ακόμη περισσότερους βουλευτές ότι απαιτείται ένας νέος πρωθυπουργός με πιο πειστικό πολιτικό αφήγημα. Όταν ακόμη και μέλη του υπουργικού συμβουλίου του τού μετέφεραν την ίδια άποψη, ο Στάρμερ συνειδητοποίησε ότι είχε φτάσει στο τέλος της πολιτικής του διαδρομής.

Οι Εργατικοί μπροστά σε υπαρξιακό δίλημμα

Καθώς οι Εργατικοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις δημοσκοπήσεις, η σημαντικότερη ίσως παρακαταθήκη του Στάρμερ είναι ότι υποχρεώνει το κόμμα να ανοίξει μια συζήτηση για τον σκοπό της διακυβέρνησής του – μια συζήτηση που, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί όσο βρισκόταν ακόμη στην αντιπολίτευση.

Η συζήτηση αυτή διεξάγεται υπό την απειλή δημοσιονομικής κρίσης, με το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου να αυξάνεται, τις αγορές να ανησυχούν για τις πιέσεις υπέρ μεγαλύτερων δαπανών και τους ψηφοφόρους να στρέφονται ολοένα περισσότερο είτε προς το Reform UK στα δεξιά είτε προς τους Πράσινους στα αριστερά.

«Με πολλούς τρόπους βρισκόμαστε στο τελευταίο καταφύγιο της κεντρώας, φιλελεύθερης και κυρίαρχης πολιτικής», δήλωσε στους Financial Times ο διευθυντής του IPPR, Χάρι Κουίλτερ-Πίνερ. «Οι Εργατικοί εξελέγησαν με την υπόσχεση της αλλαγής. Ο Στάρμερ υποστήριζε ότι ήταν ο ώριμος και υπεύθυνος ηγέτης που θα ξεπερνούσε τις συγκρούσεις και θα έδινε λύσεις. Οι ψηφοφόροι, όμως, δεν θα συνεχίσουν να το πιστεύουν επ’ άπειρον. Κάποια στιγμή θα αναζητήσουν κάτι εντελώς διαφορετικό».