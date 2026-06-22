Εικόνες της Getty Images στο ChatGPT: Deal με OpenAI – Σε προσυνεδριακό ράλι 200% η μετοχή

Η συμφωνία επιτρέπει τη χρήση του περιεχομένου της Getty Images για προβολή εντός του ChatGPT, ενισχύοντας τον πλούτο των οπτικών του απαντήσεων.

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Συμφωνία αδειοδότησης με την OpenAI ανακοίνωσε η Getty Images, με αποτέλεσμα η μετοχή της να εκτινάσσεται 200% προσυνεδριακά τη Δευτέρα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι βιβλιοθήκες περιεχομένου με άδεια χρήσης της Getty Images θα εμφανίζονται σε όλες τις αναζητήσεις του OpenAI εντός του ChatGPT. Η συμφωνία επιτρέπει τη χρήση του περιεχομένου της Getty Images για προβολή εντός του ChatGPT, ενισχύοντας τον πλούτο των οπτικών του απαντήσεων, όπως τονίζεται.

«Το υψηλής ποιότητας, αδειοδοτημένο οπτικό περιεχόμενο καθιστά την αναζήτηση και ανακάλυψη με τεχνητή νοημοσύνη πιο χρήσιμη και πιο αξιόπιστη. Η συνεργασία με την OpenAI αντικατοπτρίζει μια κοινή αναγνώριση του έργου μας και μαζί θα προσφέρουμε πλουσιότερες οπτικές εμπειρίες στους χρήστες του ChatGPT», υπογράμμισε ο Κρεγκ Πίτερς, Διευθύνων Σύμβουλος της Getty Images.

Σύμφωνα με το -, είναι μια σημαντική εξέλιξη για την Getty Images καθώς η μετοχή της μετρά απώλειες 55% φέτος, κλείνοντας στα 61 σεντς την Παρασκευή. Ο τίτλος της δέχεται πιέσεις λόγω φόβων ότι η OpenAI και άλλοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης θα καταλάβουν τις δραστηριότητές της. Η ΑΙ μπορεί να παράγει ρεαλιστικές εικόνες και οι εταιρείες πίσω από τα εργαλεία έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί με φωτογράφους και δημιουργούς με έργο που βοήθησε στην εκπαίδευση της τεχνολογίας τους.

Αρχικά, η Getty αντιστάθηκε στην τεχνολογία. Προσπάθησε να αναπτύξει τη δική της γεννήτρια εικόνων τεχνητής νοημοσύνης και είχε μηνύσει την Stability AI, έναν προγραμματιστή ενός άλλου δημοφιλούς εργαλείου. Τον Μάιο, η Getty ανέφερε πωλήσεις πρώτου τριμήνου που ήταν χαμηλότερες από τις προσδοκίες ενώ εξακολουθεί να περιμένει έγκριση για να εξαγοράσει την ανταγωνίστριά της, Shutterstock σε ένα deal 3,7 δισ. δολαρίων.