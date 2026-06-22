ΗΠΑ:-Μείωση-του-κόστους-στις-εταιρείες-εξορύξεων-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου-στα-ομοσπονδιακά-εδάφη

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε τη Δευτέρα χαλαρότερους κανόνες για τις εργασίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ομοσπονδιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης μιας δραματικής μείωσης του κόστους καθαρισμού για εγκαταλελειμμένα πηγάδια.

Οι κινήσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τον στόχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τους κανονισμούς για τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει τις επενδύσεις στην παραγωγή εγχώριων ορυκτών καυσίμων.

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«Αυτές οι στοχευμένες αναθεωρημένες προτάσεις αίρουν τη γραφειοκρατία που ιστορικά αποθάρρυνε τις επενδύσεις, διασφαλίζοντας ότι οι δημόσιες εκτάσεις μας παραμένουν μια αξιόπιστη μηχανή οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

Μείωση του κόστους

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι θα μειώσει το κόστος των ομολόγων σε επίπεδο πολιτείας για πηγάδια σε 25.000 δολάρια ανά πολιτεία από 500.000 δολάρια, ένα επίπεδο που εφαρμόστηκε κατά την εποχή Μπάιντεν.

Τα ομόλογα καλύπτουν το κόστος της σφράγισης εγκαταλελειμμένων πηγαδιών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε περίπτωση που μια εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου κλείσει. Μια ανάλυση από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Resources for the Future το 2021 εκτίμησε ότι το κόστος σφράγισης μιας μόνο γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου κοστίζει περίπου 20.000 δολάρια.

Άλλες προτάσεις του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνουν τη μείωση της συμμετοχής του κοινού στις άδειες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 10 ημέρες από 90 ημέρες.

Ο οργανισμός προτείνει επίσης την κατάργηση των απαιτήσεων που αποσκοπούν στον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου από τις δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι αλλαγές θα μειώσουν το κόστος συμμόρφωσης κατά σχεδόν 17 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου που τείνει να διαρρέει από γεωτρήσεις και αγωγούς.

- Reuters