Η-Αργεντινή-ενέκρινε-χρηματοδόηση-έως-και-5-δισεκατομμυρίων-δολαρίων-από-διεθνείς-οργανισμούς

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ενέκρινε χρηματοδότηση έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από διεθνείς φορείς που υποστηρίζονται από πολυμερείς πιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα τη Δευτέρα.

Το διάταγμα, που υπογράφηκε από τον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, τον υπουργό Οικονομίας Λουίς Καπούτο και τον αρχηγό του υπουργικού συμβουλίου Μανουέλ Αντόρνι, στοχεύει στη μείωση του κόστους δανεισμού μέσω δανείων σε δολάρια με μερικές πολυμερείς εγγυήσεις.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν ρήτρες που παραχωρούν δικαιοδοσία στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης, ενώ τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία θα προστατεύονται από τη ρύθμιση.

Τα προστατευόμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αποθεματικά και λογαριασμούς κεντρικής τράπεζας, περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με βασικές δημόσιες υπηρεσίες και έσοδα από φόρους και δικαιώματα.

Οι γραμματείες του υπουργείου Οικονομικών και των Οικονομικών έχουν την εξουσία να καθορίζουν όρους, να προσλαμβάνουν φορείς και να διαχειρίζονται τα απαραίτητα μέσα.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα.

- Reuters