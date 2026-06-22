Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου από την Euronext αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη συναλλαγή της χρονιάς στα βραβεία IFLR Europe Awards 2026

Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος εκφράζει την ικανοποίησή της για την τιμητική αναγνώριση που έλαβε η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext, στην οποία υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος. Αυτή η συναλλαγή τιμήθηκε με το βραβείο M&A Deal of the Year στα IFLR Europe Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο στις 11 Ιουνίου 2026.

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Η συγκεκριμένη διάκριση θεωρείται μία από τις πιο αξιόλογες στον ευρωπαϊκό νομικό και χρηματοοικονομικό τομέα, αναγνωρίζοντας συναλλαγές που ξεχωρίζουν για την καινοτομία, την πολυπλοκότητα και τη στρατηγική τους σημασία.

Η συνεργασία μεταξύ της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτέλεσε καθοριστική εξέλιξη για την ελληνική κεφαλαιαγορά και έναν σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Επιπλέον, ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και την προοπτική σύγκλισης των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών.

Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος παρείχε νομικές συμβουλές στη Euronext καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η βράβευση από το IFLR1000 αναγνωρίζει τη συλλογική προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων, καθώς και το σύνθετο νομικό και κανονιστικό έργο που απαιτήθηκε για την υλοποίηση μιας τόσο μεγάλης και σημαντικής συναλλαγής.

Με αφορμή αυτή τη διάκριση, ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Λαμπαδάριος, δήλωσε:

«Η αναγνώριση της συναλλαγής μεταξύ της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως M&A Deal of the Year επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία, την αφοσίωση και την κοινή προσπάθεια όλων όσων συμμετείχαν στην υλοποίησή της. Για εμάς, ήταν ιδιαίτερη τιμή να συμβουλεύσουμε τη Euronext σε μια συναλλαγή που έχει σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ενισχύει τον ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι.»

Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος επιθυμεί να συγχαρεί τη Euronext, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Deutsche Bank και όλους τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συναλλαγή, για τη συνεργασία, την αφοσίωση και την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωσή της.