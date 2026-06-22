Η επόμενη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα: Από την κεφαλαιακή ισχύ στη βιώσιμη χρηματοδότηση

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν βρίσκεται σε πρόβλημα. Το αντίθετο: βρίσκεται ίσως στην πιο ισχυρή θέση των τελευταίων δεκαπέντε ετών, με κερδοφορία, κεφάλαια, καθαρότερους ισολογισμούς και καταθέσεις που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όμως τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν κάτι που θέλει προσοχή: η χρηματοδότηση της οικονομίας επιβραδύνεται, ενώ το κόστος του χρήματος ξανατσιμπάει. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να διαβάσουμε ψύχραιμα, γιατί εδώ κρίνεται αν το τραπεζικό story θα μείνει ζωντανό ή αν θα αρχίσει να χάνει ταχύτητα.

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Το πρώτο καμπανάκι από την πιστωτική επέκταση

Τον Απρίλιο του 2026, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας μειώθηκε στο 3,9%, από 4,5% τον Μάρτιο. Ακόμη πιο σημαντικό, η συνολική χρηματοδότηση είχε μηνιαία καθαρή ροή αρνητική κατά 1,081 δισ. ευρώ, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε θετική ροή 3,533 δισ. ευρώ. Δεν μιλάμε για κατάρρευση. Μιλάμε όμως για απότομο φρενάρισμα σε έναν μήνα που η αγορά περίμενε συνέχεια της δυναμικής.

Στον ιδιωτικό τομέα, η εικόνα είναι ακόμη πιο καθαρή: ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης έπεσε στο 6,8% από 7,7%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 1,216 δισ. ευρώ. Δηλαδή οι τράπεζες εξακολουθούν να αυξάνουν τα υπόλοιπα σε ετήσια βάση, αλλά ο ρυθμός δεν επιταχύνει· αντιθέτως, μαζεύεται. Για το ΧΑ αυτό έχει σημασία, γιατί οι τράπεζες δεν αποτιμώνται μόνο με βάση τα σημερινά κέρδη, αλλά με βάση την προοπτική νέων δανείων, νέων εσόδων και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Οι επιχειρήσεις είναι το κλειδί

Το πιο κρίσιμο στοιχείο αφορά τις επιχειρήσεις. Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 1,150 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 2,226 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έπεσε στο 8,8% από 10,1%, ενώ στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε στο 9,5% από 10,4%.

Εδώ είναι το ζουμί. Οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια στήριξαν την επενδυτική τους ιστορία πάνω στην εταιρική πίστη: ενέργεια, υποδομές, τουρισμός, real estate, εξαγωγικές επιχειρήσεις, μεγάλα επενδυτικά projects. Αν αυτός ο ρυθμός αρχίσει να κόβει, τότε δεν αρκεί να λέμε ότι «οι τράπεζες έχουν κέρδη». Το ερώτημα γίνεται άλλο: από πού θα έρθει η επόμενη αύξηση εσόδων;

Οι μεγάλες επιχειρήσεις ακόμη έχουν πρόσβαση. Το πρόβλημα παραμένει στις μικρομεσαίες, στους επαγγελματίες και στα νοικοκυριά. Δεν είναι τυχαίο ότι η χρηματοδότηση προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις είχε επίσης αρνητική μηνιαία ροή 54 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε στο -2,0%. Αυτό δείχνει ότι η «πίστωση στην πραγματική οικονομία» δεν περνάει ομοιόμορφα σε όλη την αγορά.

Καταθέσεις υπάρχουν αλλά δεν είναι όλες διαθέσιμες για ανάπτυξη

Στις καταθέσεις, η εικόνα φαίνεται καλή στην επιφάνεια. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 6,4%, από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Όμως η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 34 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ.

Η λεπτομέρεια εδώ έχει σημασία. Οι επιχειρηματικές καταθέσεις μειώθηκαν κατά 935 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 869 εκατ. ευρώ. Με απλά λόγια: τα νοικοκυριά κρατούν ακόμη ρευστότητα στο σύστημα, αλλά οι επιχειρήσεις φαίνεται να τραβούν χρήμα, πιθανόν για φόρους, μισθοδοσίες, επενδύσεις, αποπληρωμές ή κεφάλαιο κίνησης. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά δείχνει ότι η ρευστότητα δεν είναι ατελείωτη και ότι οι επιχειρήσεις ήδη χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους.

Το μεγάλο δώρο στις τράπεζες παραμένει το επιτοκιακό περιθώριο

Εδώ οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν ισχυρό πλεονέκτημα. Τον Απρίλιο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων έμεινε στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων ανέβηκε στο 4,76%. Το περιθώριο μεταξύ νέων καταθέσεων και νέων δανείων αυξήθηκε στις 4,45 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να πληρώνουν πολύ φθηνά τις καταθέσεις και να δανείζουν πολύ ακριβότερα. Για την κερδοφορία τους είναι εξαιρετικό. Για την οικονομία, όμως, είναι πιο περίπλοκο: όσο το κόστος δανεισμού μένει υψηλό, τόσο περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα διστάζουν να δανειστούν και τόσο περισσότερα επενδυτικά σχέδια θα μπαίνουν στο συρτάρι.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι τα νέα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης στο 4,41%, ενώ τα αντίστοιχα δάνεια προς ΜΜΕ αυξήθηκαν κατά 36 μονάδες βάσης στο 4,58%. Άρα το φρένο στην πίστωση δεν είναι μόνο θέμα ζήτησης. Είναι και θέμα τιμής.

Κέρδη υπάρχουν αλλά η αγορά κοιτάζει τη συνέχεια

Οι ελληνικές τράπεζες μπήκαν στο 2026 με ισχυρή κερδοφορία. Τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου έδειξαν ότι οι συστημικές τράπεζες εξακολουθούν να παράγουν υψηλά κέρδη, με τη Eurobank να ανακοινώνει καθαρά κέρδη 331 εκατ. ευρώ, την Εθνική 344 εκατ. ευρώ, την Πειραιώς 278 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank εμφάνισε κανονικοποιημένα κέρδη μετά φόρων 221 εκατ. ευρώ.

Το ερώτημα για το ταμπλό δεν είναι αν οι τράπεζες είναι κερδοφόρες. Είναι αν αυτή η κερδοφορία μπορεί να διατηρηθεί όταν τα επιτόκια κάποια στιγμή πιεστούν, όταν οι καταθέτες ζητήσουν καλύτερες αποδόσεις και όταν η πιστωτική επέκταση αρχίσει να γίνεται πιο δύσκολη. Το banking story δεν έχει τελειώσει, αλλά περνάει από τη φάση της εύκολης αποκατάστασης στη φάση της πραγματικής παραγωγής νέου όγκου εργασιών.

Το παλιό πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν έχει εξαφανιστεί

Η επίσημη εικόνα των τραπεζικών ισολογισμών έχει βελτιωθεί θεαματικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων έπεσε στο 3,3% τον Δεκέμβριο του 2025, από 3,8% έναν χρόνο πριν, στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το ιδιωτικό χρέος εξαφανίστηκε. Μεγάλο μέρος του έχει μεταφερθεί εκτός τραπεζών, σε servicers και funds. Το ΔΝΤ έχει επισημάνει ότι εκατομμύρια παλαιά προβληματικά δάνεια εξακολουθούν να βαραίνουν νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να ξαναμπούν κανονικά στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Αυτό είναι το μεγάλο ελληνικό παράδοξο: οι τράπεζες είναι πλέον καθαρές, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και της μικρής επιχειρηματικότητας παραμένει πιστωτικά «τραυματισμένο». Άρα η πιστωτική επέκταση μπορεί να είναι ισχυρή στους μεγάλους πελάτες, αλλά δυσκολεύεται να απλωθεί βαθύτερα στην οικονομία.

Τι σημαίνει για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Για το ΧΑ, οι τράπεζες παραμένουν βαρόμετρο. Αν η αγορά πιστέψει ότι η πιστωτική επέκταση συνεχίζεται, ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αντέχουν και ότι οι προμήθειες μεγαλώνουν, ο κλάδος μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τον Γενικό Δείκτη. Αν όμως τα επόμενα στοιχεία δείξουν περαιτέρω επιβράδυνση στα δάνεια, τότε θα αρχίσει η συζήτηση για το αν οι αποτιμήσεις έχουν προεξοφλήσει υπερβολικά καλό σενάριο.

Δεν χρειάζεται καταστροφολογία. Οι τράπεζες έχουν κεφάλαια, κέρδη, ρευστότητα και καθαρότερους ισολογισμούς. Αλλά η αγορά δεν πληρώνει το παρελθόν· πληρώνει το μέλλον. Και το μέλλον των τραπεζικών μετοχών θα κριθεί από τρία πράγματα: πόσα νέα δάνεια μπορούν να δώσουν, σε τι επιτόκιο μπορούν να τα τιμολογήσουν και πόσο θα αντέξει το περιθώριο μεταξύ καταθέσεων και δανείων.

Το συμπέρασμα

Η εικόνα των ελληνικών τραπεζών παραμένει θετική, αλλά όχι ανέφελη. Η ρευστότητα υπάρχει, οι καταθέσεις κρατούν, η κερδοφορία είναι ισχυρή και τα κόκκινα δάνεια στους τραπεζικούς ισολογισμούς έχουν μειωθεί θεαματικά. Όμως η επιβράδυνση της χρηματοδότησης τον Απρίλιο, η αρνητική μηνιαία ροή προς τον ιδιωτικό τομέα και η άνοδος των νέων επιτοκίων δανεισμού είναι σημάδια που δεν πρέπει να τα περάσουμε στο ντούκου.

Με απλά λόγια: οι τράπεζες δεν έχουν πρόβλημα σήμερα. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν ανάπτυξη αύριο. Εκεί θα παιχτεί το πραγματικό στοίχημα για τα κέρδη, τα μερίσματα και τις αποτιμήσεις τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.