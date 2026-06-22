Η-Συρία-απάντησε-στον-Τραμπ-αποκλείοντας-στρατιωτική-παρέμβαση-στον-Λίβανο:-«Θέλουμε-ειρήνη,-όχι-ξεπερασμένες-προσεγγίσεις»

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης της χώρας του στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετά τις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η Δαμασκός θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ αντιμετωπίζει την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

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Οι δηλώσεις του Τραμπ στο Fox News έγιναν την ώρα που η κρίση στον Λίβανο απειλεί να εκτροχιάσει τις αμερικανοϊρανικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία. Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επανέλαβε ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να διατηρήσει ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι IDF παρότρυναν την πολιτική ηγεσία της χώρας να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου εντός της εβδομάδας.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έχουν επανειλημμένα επικρίνει τη στάση του Ισραήλ στη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, θεωρώντας ότι ενδέχεται να υπονομεύσει τις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Τραμπ επιτέθηκε νωρίτερα την Κυριακή στη Χεζμπολάχ μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο έχει ασκήσει κριτική και στο Ισραήλ τόσο για τις απώλειες αμάχων από τα πλήγματά του στον Λίβανο όσο και επειδή, κατά την άποψή του, δεν κατάφερε να εξουδετερώσει γρήγορα την οργάνωση.

Επανέλαβε την ίδια θέση στη συνέντευξή του στο Fox News, δηλώνοντας ότι είναι «απογοητευμένος που το Ισραήλ δεν μπορεί να τελειώσει με τη Χεζμπολάχ». «Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς να γκρεμίζουν κτίρια», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφερόμενος στη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, είπε ακόμη: «Είμαι κοντά στο να το παραδώσω στη Συρία».

Ωστόσο, ο Σαράα, ο οποίος επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Συρίας και στην ενίσχυση της εσωτερικής και διεθνούς νομιμοποίησής του μετά την ανατροπή του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ από τις ισλαμιστικές δυνάμεις του στα τέλη του 2024, απέρριψε το ενδεχόμενο οι συριακές δυνάμεις να εμπλακούν σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία υπήρξε στο παρελθόν σύμμαχος του Άσαντ.

WATCH: Syrian President Ahmad al-Sharaa on Hezbollah: I believe that Hezbollah’s decision to enter the Syrian conflict was wrong, and I believe that everyone realizes this, including the party’s own constituency and even its leaders. Many perceptions can be mistaken and lead… pic.twitter.com/HDD4H2wNQ4 — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

«Η κρίση στον Λίβανο είναι πολύ σοβαρή και υπάρχει αδιέξοδο στις πολιτικές λύσεις», δήλωσε ο Σαράα στο αραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Mashhad. «Η Συρία προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυσή της, αλλά το σημαντικότερο είναι πρώτα απ’ όλα να σταματήσει ο πόλεμος».

Και συνέχισε, αναγνωρίζοντας πως η Χεζμπολάχ έκανε λάθος που μπήκε στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν: «Η λύση για τον Λίβανο δεν θα έρθει μέσα από τον πόλεμο και τον βομβαρδισμό πόλεων. Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε ανησυχία για τη σημερινή κατάσταση στον Λίβανο και τα λόγια του παρερμηνεύθηκαν. Μίλησε για τον ρόλο της Συρίας στην αναζήτηση μιας ασφαλούς και ειρηνικής λύσης, αλλά κάποιοι το εξέλαβαν σαν να επρόκειτο η Συρία να εισέλθει στον Λίβανο αύριο το πρωί».

«Αναζητούμε οικονομικές οδούς συνεργασίας μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, όχι στρατιωτικές», πρόσθεσε. «Το όραμά μας βασίζεται στην αποκατάσταση της στήριξης προς το λιβανικό κράτος, στην ενίσχυση των θεσμών του και στην αναζήτηση μιας λύσης που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλους. Για να σταματήσει ό,τι συμβαίνει σήμερα στον Λίβανο απαιτούνται δημιουργικές λύσεις και όχι παραδοσιακές και ξεπερασμένες προσεγγίσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τη Χεζμπολάχ, ο Σαράα απάντησε: «Αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Λιβάνου και προστατεύει τα συμφέροντα της Συρίας, γιατί όχι;».

Ο Τραμπ είχε ασκήσει κριτική στη στάση του Ισραήλ στον Λίβανο και την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας παρόμοια επιχειρήματα.

«Το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σκοτώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνόδου των ηγετών της G7. «Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που αναζητάς κάποιον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι όλοι μέλη της Χεζμπολάχ».

Αργότερα πρόσθεσε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που το Ισραήλ διαχειρίστηκε την κατάσταση στον Λίβανο και απέναντι στη Χεζμπολάχ. Θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει την αποστολή του πιο γρήγορα. Η υπόθεση αυτή παρατείνεται επ’ αόριστον. Και όταν συμβαίνει αυτό, ρίχνει σκιά στη μεγάλη συμφωνία, που είναι η συμφωνία με το Ιράν».

Την Κυριακή, ωστόσο, ο Τραμπ έστρεψε τα πυρά της ρητορικής του και κατά της Χεζμπολάχ και του Ιράν, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αναταράξεις στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιούς του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε και την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά ακόμη πιο δυναμικά».