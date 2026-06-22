Η-chevron-υπέγραψε-συμφωνία-παροχής-ενέργειας-με-τη-microsoft-για-το-κέντρο-δεδομένων-του-Τέξας

Η Chevron δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Microsoft για την ανάπτυξη μιας συστεγασμένης εγκατάστασης που θα παρέχει ενέργεια με φυσικό αέριο στο κέντρο δεδομένων του τεχνολογικού γίγαντα στη Δυτική Τέξας.

Οι εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, σπεύδουν να εξασφαλίσουν ηλεκτρική ενέργεια για τα ταχέως αναπτυσσόμενα κέντρα δεδομένων τους που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το Copilot.

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Η Chevron δήλωσε ότι η συστεγαζόμενη εγκατάσταση, γνωστή ως Project Kilby, θα παρέχει αποκλειστική ηλεκτρική ενέργεια στην πανεπιστημιούπολη του κέντρου δεδομένων της Microsoft στο Πέκος του Τέξας, για 20 χρόνια.

Η πανεπιστημιούπολη αναμένεται να επεκτείνει τη χωρητικότητα του κέντρου δεδομένων της Microsoft κατά 2 γιγαβάτ.

Η επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρο δεδομένων, που θα εκτείνεται στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, αναμένεται να υποστηρίξει πάνω από 6.000 θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο και εκατοντάδες μόνιμους λειτουργικούς ρόλους, ανέφερε η Microsoft σε ξεχωριστή δήλωση.

Το Project Kilby αναμένεται να παρέχει την πρώτη ηλεκτρική ενέργεια έως το 2028 και με την πάροδο του χρόνου θα αυξηθεί στα 2,67 γιγαβάτ.

Η αμερικανική εταιρεία ενέργειας είχε δηλώσει πέρυσι ότι συνεργάζεται με την επενδυτική εταιρεία Engine No. 1 και την εταιρεία παροχής ηλεκτρικών υπηρεσιών GE Vernova για το έργο.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής θα προέρχεται από τις τουρμπίνες της GE Vernova, με πρόσθετη χωρητικότητα να παρέχεται από τη θυγατρική της Caterpillar, Solar Turbines.

- Reuters