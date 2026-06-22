Η ION υποστηρίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός»

Η ION, η ηγετική ελληνική εταιρεία στον τομέα της σοκολάτας και του κακάο, πραγματοποίησε δωρεά δέκα (10) σύγχρονων μηχανημάτων για τη θέρμανση αίματος και ορού στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μηχανήματα αυτά αποτελούν ζωτικής σημασίας ιατρικό εξοπλισμό για τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις μεταγγίσεις και τις επείγουσες καταστάσεις, καθώς βοηθούν στην πρόληψη της υποθερμίας των ασθενών κατά τη διάρκεια ιατρικών διαδικασιών. Η χρήση τους ενισχύει την ασφάλεια των ασθενών και βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσματα, δίνοντας στο νοσοκομείο τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλών προδιαγραφών.

Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης της ION, η οποία διαχρονικά επενδύει σε δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί μια σταθερή δέσμευση για την εταιρεία και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας.

«Στην ION θεωρούμε ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από προσφορά στην κοινωνία. Η δωρεά μας στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” αποτελεί μια πρακτική έκφραση της δέσμευσής μας να υποστηρίζουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και να συμβάλλουμε στη φροντίδα και την ασφάλεια των συμπολιτών μας», δήλωσε η Πρόεδρος της ΙΟΝ, Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου.

«Ως Διοίκηση του Νοσοκομείου, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την ΙΟΝ για τη σημαντική δωρεά των συσκευών θέρμανσης χορηγούμενων υγρών.

Αυτές οι συσκευές παρέχουν σημαντική υποστήριξη στην καθημερινή προσπάθεια των ιατρών και των νοσηλευτών της ΜΕΘ για την περίθαλψη ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία τους, στη μείωση επιπλοκών και στη βελτίωση της νοσηλείας τους. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση της μονάδας μας με τα διεθνή πρωτόκολλα ασφάλειας (Safe Infusion Practices).

Τέτοιες ενέργειες κοινωνικής ευθύνης αποτελούν πολύτιμη στήριξη για το δημόσιο σύστημα υγείας και τους ανθρώπους που το χρειάζονται», τόνισε ο Διοικητής του Ευαγγελισμού, κύριος Αναστάσιος Γρηγορόπουλος.

Η ION θα συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, παραμένοντας δίπλα στην ελληνική κοινωνία.