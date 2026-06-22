Η-unicredit-απέσυρε-την-έφεση-κατά-της-απόφασης-της-Ιταλίας-σχετικά-με-την-προσφορά-της-banco-bpm

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ιταλίας στα τέλη Μαΐου απέρριψε την έφεσης της UniCredit στη νομική διαμάχη της με την κυβέρνηση σχετικά με τους όρους που είχε επιβάλει η Ρώμη στην προσφορά της για την ανταγωνίστρια Banco BPM, σύμφωνα με έγγραφο.

Η απόφαση του δικαστηρίου ακολούθησε την κίνηση της UniCredit να αποσύρει την έφεση στις 22 Απριλίου.

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Με πληροφορίες από Reuters