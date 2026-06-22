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    Η-unicredit-απέσυρε-την-έφεση-κατά-της-απόφασης-της-Ιταλίας-σχετικά-με-την-προσφορά-της-banco-bpm
    Η UniCredit απέσυρε την έφεση κατά της απόφασης της Ιταλίας σχετικά με την προσφορά της Banco BPM

    Η UniCredit απέσυρε την έφεση κατά της απόφασης της Ιταλίας σχετικά με την προσφορά της Banco BPM

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ιταλίας στα τέλη Μαΐου απέρριψε την έφεσης της UniCredit στη νομική διαμάχη της με την κυβέρνηση σχετικά με τους όρους που είχε επιβάλει η Ρώμη στην προσφορά της για την ανταγωνίστρια Banco BPM, σύμφωνα με έγγραφο.

    Η απόφαση του δικαστηρίου ακολούθησε την κίνηση της UniCredit να αποσύρει την έφεση στις 22 Απριλίου.

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    Με πληροφορίες από Reuters

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