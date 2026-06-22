Καινοτόμες-λύσεις-ai-κατά-της-κυβερνοαπάτης-από-την-Τειρεσίας-σε-συνεργασία-με-την-equifax

Νέα εποχή στη θωράκιση των ψηφιακών συναλλαγών φέρνει η στρατηγική σύμπραξη της Τειρεσίας Α.Ε. με τον παγκόσμιο κολοσσό Equifax.

Η Τειρεσίας, το ελληνικό Γραφείο Πίστης, με σκοπό την προστασία των συναλλαγών και την αποτροπή της απάτης, σε συνεργασία με την Equifax, κορυφαίο γραφείο πίστης παγκοσμίως με εξειδίκευση σε δεδομένα, αναλύσεις και τεχνολογικές λύσεις στη λήψη αποφάσεων, παρουσιάζει τις καινοτόμες λύσεις για την αποτελεσματική ανίχνευση και μείωση του κινδύνου κυβερνοαπάτης «Tiresias Identity & Fraud Services».

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Μέσα από την πλήρως παραμετροποιήσιμη και παγκοσμίως αξιόπιστη πλατφόρμα Kount® 360 της Equifax, η Τειρεσίας προσφέρει σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες, αλλά και σε ευρύ φάσμα άλλων επιχειρήσεων, πρωτοποριακές υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες προστατεύουν συνολικά την ψηφιακή εμπειρία των πελατών, από τη δημιουργία λογαριασμού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικτυακών συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία «Tiresias Account Protection Powered by Equifax» παρέχει ενισχυμένη προστασία της ταυτότητας και των λογαριασμών των πελατών κατά την εγγραφή και σύνδεση σε ψηφιακά κανάλια. Ελέγχοντας αυτόματα τη γνησιότητα των στοιχείων, συμβάλλει στην αποτροπή της παράνομης πρόσβασης στους λογαριασμούς. Συμπληρωματικά, η υπηρεσία «Tiresias Payment Fraud Powered by Equifax» συμβάλλει στη μείωση της απάτης πληρωμών κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών στο στάδιο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής (checkout), εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Διασταύρωση 56 δισ. σημείων δεδομένων

Μέσω της πλατφόρμας Kount® 360 πιστοποιείται η ταυτότητα του τελικού χρήστη πίσω από κάθε συναλλαγή, διασταυρώνοντας 56 δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων μέσα από παγκόσμιο δίκτυο. Τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν με ασφάλεια περισσότερες συναλλαγές, μειώνοντας τον κίνδυνο απάτης και βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να επιτύχουν μείωση αμφισβητήσεων συναλλαγών, μείωση των χειροκίνητων ελέγχων και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Πρόκειται για την πρώτη κατηγορία υπηρεσιών η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής εμπορικής συνεργασίας της Τειρεσίας με την Equifax, η οποία ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους. Η συνεργασία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία θα προσφέρονται στην ελληνική αγορά από την Τειρεσίας. Απώτερος σκοπός της συνεργασίας είναι να συμβάλει στην παροχή καινοτόμων χρηματοοικονομικών λύσεων στην ελληνική αγορά, καθώς και στην προστασία των επιχειρήσεων, των ιδιωτών και του ευρύτερου οικονομικού οικοσυστήματος.