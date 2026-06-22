Καφούνης: Άμεση επαναφορά απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Η ΕΣΕΕ ζητά την άμεση επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης μέσω επιστολής προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κώτσηρα, υπογραμμίζοντας ότι η κατάργηση του μέτρου αυξάνει το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες προκλήσεις στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

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Στην επιστολή, η συνομοσπονδία εκφράζει πλήρη στήριξη στο αίτημα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης (ΟΕΕΘ), επισημαίνοντας ότι η κατάργηση της απαλλαγής διοδίων μετά την παραχώρηση της διαχείρισης της Εγνατίας Οδού αφαιρεί από την τοπική αγορά ένα ουσιαστικό εργαλείο υποστήριξης.

Η ΕΣΕΕ τονίζει ότι η απαλλαγή από τα διόδια δεν συνιστούσε προνομιακή μεταχείριση, αλλά ένα λογικό μέτρο για την αποκατάσταση των γεωγραφικών και λειτουργικών μειονεκτημάτων μιας ακριτικής περιοχής με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και μεγάλες αποστάσεις από τα κύρια εμπορικά και διοικητικά κέντρα της χώρας. Αυτή η επιπλέον επιβάρυνση οδηγεί σε αύξηση του κόστους διακίνησης αγαθών, περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγοράς και αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην περιοχή.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, «η στήριξη του επιχειρηματικού τομέα στις ακριτικές περιοχές πρέπει να είναι πραγματικότητα και να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική τους. Η απαλλαγή από τα διόδια για τη Θράκη αποτέλεσε ένα σημαντικό μέτρο αντιστάθμισης των ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών της περιοχής και βοήθησε στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές ή διοικητικές παρεμβάσεις για την επαναφορά του μέτρου, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση της τοπικής οικονομίας. Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Θράκης είναι βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής σε μια περιοχή με ιδιαίτερη εθνική και οικονομική σημασία.».