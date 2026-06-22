«Κινδυνολογία-και-άκρατος-λαϊκισμός»:-Τι-απαντά-η-ευρωομάδα-της-ΝΔ-μετά-τις-αναφορές-Φαραντούρη-στον-ΣΚΑΪ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία (431 υπέρ, 201 κατά) τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών στην παραγωγή προϊόντων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της ΝΔ.

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Είχαν προηγηθεί οι αναφορές του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Φαραντούρη, στον ΣΚΑΪ, με αφορμή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Ο κ. Φαραντούρης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή» στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στήριξε ρύθμιση που, όπως ανέφερε, δεν θα υποχρεώνει πλέον την αναγραφή στο ράφι των σούπερ μάρκετ ότι ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο, ακόμη και σε περιπτώσεις έως 20 γονιδιακών τροποποιήσεων.

«Ενώ η θέση του Κοινοβουλίου είναι κατά των μεταλλαγμένων, ψήφισε υπέρ των ΝΓΤ, επειδή δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων από ένα φυτό σε άλλο (πχ από καλαμπόκι σε ντομάτα) αλλά για εξέλιξη του ίδιου του φυτού με παρέμβαση της επιστήμης, ώστε να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό», εξηγούν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ. Λύσεις που – όπως αναφέρει η γαλάζια ευρωομάδα – είναι υπέρ των αγροτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και υπέρ των καταναλωτών που ήδη εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και Ασία.

Όλη η ανακοίνωση της ευρωομάδας της ΝΔ:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία (431 υπέρ, 201 κατά) τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών στην παραγωγή προϊόντων. Ενώ η θέση του Κοινοβουλίου είναι κατά των μεταλλαγμένων, ψήφισε υπέρ των ΝΓΤ, επειδή δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων από ένα φυτό σε άλλο (πχ από καλαμπόκι σε ντομάτα) αλλά για εξέλιξη του ίδιου του φυτού με παρέμβαση της επιστήμης, ώστε να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό. Λύσεις υπέρ των αγροτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και υπέρ των καταναλωτών που ήδη εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και Ασία.

Γι’ αυτό ακριβώς και η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών στην Ε.Ε. (CopaCogeca) που εκπροσωπεί 22 εκατ. αγρότες και 22.000 συνεταιρισμούς, καθώς και 32 ενώσεις παραγωγών, τάχθηκαν δυναμικά υπέρ.

Υπέρ τάχθηκε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γραμμή την οποία τήρησαν τα 3/4 των ευρωβουλευτών του και κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ (και μόνο 30 στους 137 ψήφισαν κατά).

Το πλαίσιο που ψηφίστηκε προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις ώστε οι πατέντες να μην μείνουν στα χέρια λίγων, αλλά να έχουν πρόσβαση αγρότες και συνεταιρισμοί. Όσον αφορά στη σήμανση υπάρχουν δύο κατηγορίες. Στη μία που θεωρείται εξέλιξη του ίδιου του φυτού θα υπάρχει σήμανση στον σπόρο και σε δημόσια πλατφόρμα.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει σήμανση παντού, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και γι’ αυτό δεν καταψήφισαν τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε. Εκεί που υπάρχουν πιο σημαντικές παρεμβάσεις θα υπάρχει σήμανση παντού, όπως προβλέπει ήδη ο νέος κανονισμός. Το εύρος των παρεμβάσεων κρίνεται από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό (EFSA) που τηρεί τα πιο αυστηρά πλαίσια ασφάλειας σε όλο τον κόσμο και δίνει ή όχι τη σχετική άδεια.

Αυτή είναι η αλήθεια και γι’ αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, που γενικά είναι κατά των μεταλλαγμένων, τάχθηκε υπέρ των νέων τεχνικών. Τα θέματα προστασίας των καταναλωτών είναι πολύ σοβαρά και δεν προσφέρονται για κινδυνολογία και άκρατο λαϊκισμό στον οποίο έχουν συνηθίσει μερικοί.

- sofokleous10.gr

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