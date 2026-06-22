Λαγκάρντ:-Δεν-χρειάζονται-πιο-αυστηρά-μέτρα-λόγω-του-πολέμου-στο-Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν χρειάζεται να αντιδράσει πιο δυναμικά στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επειδή ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα, δήλωσε η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν χρειάζεται να αντιδράσει πιο δυναμικά στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επειδή ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα, δήλωσε η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

Τα νοικοκυριά δεν πιστεύουν ότι οι αυξημένες τιμές καταναλωτή θα παραμείνουν υψηλές, δήλωσε η Λαγκάρντ στους Ευρωπαίους βουλευτές στις Βρυξέλλες. Αυτό δίνει στην ΕΚΤ την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2% από περισσότερο από 3% σήμερα «με την κατάλληλη νομισματική πολιτική», είπε.

«Δεν βλέπουμε ακόμη στοιχεία αποσταθεροποίησης των πληθωριστικών προσδοκιών ή δευτερογενών επιπτώσεων που θα δικαιολογούσαν μια πιο δυναμική πολιτική απάντηση σε αυτό το στάδιο», δήλωσε η Λαγκάρντ τη Δευτέρα.

Οι επενδυτές αξιολογούν εάν η ΕΚΤ θα προσθέσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023, με τους αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ο πληθωρισμός διευρύνεται πέρα ​​από τον τομέα της ενέργειας. Παρά την πρόοδο των συνομιλιών για να υπάρξει μία βιώσιμη ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αγορές αναμένουν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση 25% φέτος στο επιτόκιο καταθέσεων, στο 2,5%.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας στη Μέση Ανατολή, αλλά τονίζοντας ότι παραμένει εύθραυστη η κατάσταση, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει ευέλικτη.

«Εξετάζοντας την κατάσταση από συνάντηση σε συνάντηση και παραμένοντας εξαρτώμενοι από τα δεδομένα, χωρίς να δεσμευόμαστε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, μπορούμε να προσαρμόσουμε την αντίδρασή μας καθώς το σοκ εξελίσσεται και να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει αναλογική», πρόσθεσε.

Το πετρέλαιο υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, καθώς οι διαπραγματευτές της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, χαλαρώνοντας την πίεση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, ήταν ακόμη ισχυρότερος τον Μάιο από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί, επιταχύνοντας στο 2,6% από 2,2% τον Απρίλιο.

«Παραμένουμε σε καλή θέση για να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα που προκαλείται από τον πόλεμο» τόνισε η Λαγκάρντ.