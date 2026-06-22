Λαγκάρντ:-Η-ΕΚΤ-δεν-χρησιμοποιεί-την-εκτίμηση-για-το-ουδέτερο-επιτόκιο-για-να-διαμορφώσει-την-πολιτική-της

Η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ουδέτερο επιτόκιο, το οποίο ούτε τονώνει ούτε επιβραδύνει την ανάπτυξη, δεν χρησιμοποιείται ως σαφής στόχος από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατά τον καθορισμό των επιτοκίων, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε νωρίτερα ότι το ουδέτερο επιτόκιο είναι κάπου μεταξύ 1,75% και 2,50%, λίγο υψηλότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και αυτό έχει προκαλέσει κάποιες συζητήσεις μεταξύ των παρατηρητών της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25% για άλλη μια φορά χωρίς να εγκαταλείψει το ουδέτερο εύρος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

- Reuters